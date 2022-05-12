سيولة مرورية.. تعرف على حالة الطرق بالقاهرة والجيزة اليوم الخميس.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية نهاد سمير وداليا أيمن ، تقريرًا مفصلًا عن حالة المرور في القاهرة والجيزة، اليوم الخميس 12 - 5 – 2022.

وقال محمد القليوبي، مراسل "صباح البلد"، من داخل غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور: إنه حتى الأن الطرق تسير بشكل جيد جدا، حيث أن هناك سيولة مرورية بطريق محور بن زايد الشمالي من الداخل والخارج، إضافة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وتابع أن إتجاه طريق الإسكندرية الصحراوي يسير بشكل سلس جدا وبه سيولة مرورية فى هذا الإتجاه، وأيضا المتجه من طريق الإسكندرية وحتي أكتوبر، إلى جانب إتجاه أعلى الطريق الدائري الذاهب إلى الرماية، والذاهب إلى منطقة الواحات.

وأشار إلى أن هناك سيولة مرورية بإتجاه محور روض الفرج، والطريق الدائري من الأسفل.