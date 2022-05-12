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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

معدل التضخم بأمريكا يسجل 8.3% على أساس سنوي بالقرب من أعلى مستوياته

صدى البلد

تباطأ نمو أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل حاد في أبريل، إذ تراجعت أسعار البنزين عن المستويات المرتفعة القياسية، مما يشير إلى أن التضخم قد بلغ ذروته على الأرجح، ولكن من المحتمل أن يظل مرتفعا لفترة من الوقت ليبقى مجلس الاحتياطي الفدرالي متأهبا لرفع سعر الفائدة من أجل تهدئة الطلب.

وقالت وزارة العمل  إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.3% الشهر الماضي، وهو أقل ارتفاع منذ أغسطس من العام الماضي.

ويعكس ذلك تغييرًا عن الارتفاع على أساس شهري الذي شهده مؤشر أسعار المستهلكين والذي قفز 1.2% في مارس، في أكبر زيادة منذ سبتمبر 2005.

لكن من المحتمل أن يكون التباطؤ في مؤشر أسعار المستهلكين مؤقتا، إذ إن أسعار البنزين، التي شكلت معظم التراجع في معدل التضخم الشهرى آخذة في الارتفاع مرة أخرى وبلغت حوالي 4.161 دولارا للجالون في وقت مبكر من هذا الأسبوع بعد انخفاضها إلى أقل من أربعة دولارات في أبريل، وفقا لإدارة معلومات الطاقة.

وحرب روسيا ضد أوكرانيا هي المحرك الرئيسي لارتفاع أسعار البنزين، كما أدت الحرب إلى ارتفاع أسعار السلع العالمية.

أسعار البنزين معدل التضخم الطاقة البنزين روسيا سعر الفائدة التضخم

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