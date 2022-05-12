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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

وزير الإسكان يُصدر 6 قرارات إدارية لإزالة مخالفات البناء بالمدن الجديدة

صدى البلد

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 6 قرارات إدارية لإزالة مخالفات البناء داخل كردون ( القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي – جهاز تنمية القرى السياحية ).
وتمثلت مخالفات البناء التي صدر لها قرارات إزالة في إقامة مبنى مكون من دورين ( أرضي + أول ) ملحق به سور بإحدى القرى السياحية، ومبنى آخر بنشاط حمامات، ومبنى ثالث مكون من ( أرضي + أول + ثاني ) ملحق به سور، وإقامة سور وسملات وأعمدة خرسانية، ومبنى أرضي كامل التشطيب، ومبنى سكني بارتفاع دورين وسور مقام حوله، بمساحات ومسطحات وأطوال مختلفة، وذلك دون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.
ونصت القرارات التي أصدرها وزير الإسكان، على أن يتولى جهاز القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي وجهاز تنمية القرى السياحية، بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.
 

المجتمعات العمرانية مخالفات البناء وزير الإسكان المدن الجديدة مخالفات

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