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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

أبو شقة: تضحيات الجيش والشرطة شريان أنار طريق المستقبل.. والإرهاب إلى زوال

بهاء ابوشقة ، وكيل
بهاء ابوشقة ، وكيل اول مجلس الشيوخ

نعى المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، شهداء الوطن أبناء القوات المسلحة الذين استشهدوا في معركة الثأر ونتيجة للأعمال البطولية لقوات إنفاذ القانون أثناء الثأر لدماء الشهداء، وملاحقة ومحاصرة عدد من العناصر الإرهابية بالمناطق المنعزلة والمتاخمة للمناطق الحدودية بسيناء. 

وأكد المستشار بهاء أبو شقة، في تصريحات له اليوم، الخميس، أن “الأعمال الجبانة التي تقوم بها قوى الشر وخفافيش الظلام لن ترهبنا، والإرهاب إلى زوال، وشمس الاستقرار والأمن ستشرق من جديد بفضل خير أجناد الأرض”.

كما أرسل أبو شقة برقية عزاء إلى وزير الداخلية نعى فيها شهداء الواجب من القيادات والمجندين أبطال وزارة الداخلية الذين استشهدوا في عملية أمنية بإدفو بأسوان فجر اليوم، موجها الشكر والتقدير لقوات الشرطة الباسلة التي تقوم بواجبها الوطني في حفظ الأمن في ربوع البلاد وتأمين الجبهة الداخلية.

وأعلن أبو شقة تأييده الكامل للتحركات التي تقوم بها القيادة السياسية والقوات المسلحة والعمليات البطولية التي تقوم بها القوات، في سبيل القضاء على الجماعات الإرهابية في سيناء، مؤكدا أن الرد شفى غليل الشعب المصري بالثأر لأبنائه، وأثبتت القوات المسلحة أنها درع الوطن الذي يحمي بلدنا من مغامرات المغامرين والمتآمرين الذين يريدون تدمير الوطن.

ولفت إلى أن “القاصي والداني شاهد ما وصلت إليه الدولة المصريه من حجم الإنجازات السياسية والاقتصادية والدولية، وأن المشروعات الوطنية ما كان لها أن تقوم لولا تضحيات الأبطال من أبناء القوات المسلحة والشرطة المصرية وما يقومون به في سبيل بسط الأمن، رحم الله الشهداء وألهم أهاليهم وذويهم الصبر والسلوان”. 

بهاء ابوشقة وكيل اول مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ أبناء القوات المسلحة شهداء الوطن دماء الشهداء

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