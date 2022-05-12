الصحف الإماراتية اليوم: الجيش المصري يدمر أوكاراً للإرهاب واستشهاد 5 جنود خلال العملية..انحراف طائرة ركاب صينية عن المدرج واشتعال النيران فيها.. وروسيا: لا نريد حرباً في أوروبا

الصحف الإماراتية

الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي في سيناء

مطار دبي يُسجل ارتفاعاً غير مسبوق ويستقبل 13.6مليون مسافر في الربع الأول من 2022

دعوات لتحقيق دولي بشأن مقتل شيرين أبو عاقلة

تحطم طائرة على متنها 11 شخصاً في الكاميرون

روسيا تفرض عقوبات على شركات غربية

كوريا الشمالية تعلن حالة الطوارئ القصوى بعد تسجيل أول إصابة بكورونا



تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الخميس، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

محليا، أبرزت صحيفة البيان إدانة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، بشدة الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف نقطة تمركز أمنية شمال سيناء، في جمهورية مصر العربية، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود.

وأكد أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذا العمل الإرهابي الجبان، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وجدد موقف دولة الإمارات الثابت وتضامنها مع جمهورية مصر العربية في التصدي للإرهابيين، وتأييدها ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، من هذه الهجمات الآثمة، كما أعرب عن خالص تعازيه لحكومة جمهورية مصر العربية، ومواساته لأهالي وذوي الضحايا، جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين، ولشعبها الشقيق دوام الأمن والاستقرار.

أفادت صحيفة الإمارات اليوم بأن مطار دبي الدولي سجل ارتفاعاً قياسياً في عدد المسافرين منذ عام 2020، حيث استقبل المطار نحو 13.6 مليون مسافر خلال الربع الأول من العام الجاري، ليعتبر مؤشراً قوياً على استعادة حركة الركاب والزخم الكبير في أكثر المطارات الدولية ازدحاماً في العالم، مسجلاً أعلى معدل في حركة المسافرين للربع الثاني على التوالي التي تجاوزت فيه حركة الركاب في مطار دبي الدولي مؤشر الـ 10 ملايين مسافراً.

أوضحت صحيفة الاتحاد تأكيد الدكتور طاهر البريك العامري المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والازمات والكوارث أهمية استمرار أفراد المجتمع في الالتزام بالإجراءات الوقائية المعتمدة داخل الدولة وأثناء السفر والعطلات، وضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والمعتمدة من قبل الجهات المختصة والتقيد بها وذلك في ظل تنامي جائحة "كوفيد - 19" في بلدان عدة.

وقال خلال الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات فيروس كورونا المستجد.. " ندعو المواطنين والمقيمين الراغبين في السفر إلى التأكد من شروط وإجراءات الدول الراغبين بزيارتها، والتقيد بها لتجنب أي عقوبات أو مخالفات تطبق في هذه الدول مع الالتزام بالإجراءات الوقائية للمحافظة على سلامتهم".



عربيا وإقليميا، أوضحت صحيفة البيان إدانة العالم، أمس الأربعاء، مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، و سط دعوات لإجراء تحقيق شامل وشفاف لتحديد الجهة المسؤولة عن فقدان أبو عاقلة حياتها خلال أدائها واجبها المهني في مخيم جنين، فيما تبادل الفلسطينيون والإسرائيليون الاتهامات حول المسؤولية عن مقتل الصحافية، وحملت دول ومؤسسات عربية إسرائيل المسؤولية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة، البالغة 51 عاماً، مراسلة شبكة «الجزيرة»، برصاص الجيش الإسرائيلي، وإصابة الصحافي علي السمودي برصاصة في الظهر، وهو من صحيفة «القدس»، أثناء تغطية مواجهات مسلحة بين القوات الإسرائيلية، ومسلحين فلسطينيين، خلال اقتحام مدينة جنين .

وحملت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في بيان لها، حكومة إسرائيل، المسؤولية الكاملة عن "الجريمة التي تستدعي المساءلة الدولية، وملاحقة مرتكبيها أمام جهات العدالة الدولية، بكل ما تمثله من أركان، كجريمة حرب".



دوليا، أشارت صحيفة الاتحاد إلى اعلان شركة خطوط طيران التبت الصينية إخراج جميع ركاب وأفراد طاقم طائرة ركاب من طراز إيرباص إيه319 اشتعلت فيها النيران بعد إلغاء عملية الإقلاع في مدينة تشونجتشينج بجنوب غرب الصين اليوم الخميس.

وأضافت الشركة في بيان أنه لم تقع أي وفيات جراء الحادث وإنما إصابات طفيفة فقط بين الركاب البالغ عددهم 113 والطاقم المؤلف من تسعة أفراد.

وقالت هيئة الطيران المدني الصينية إن 36 شخصا أصيبوا بكدمات وحالات التواء أثناء إخراجهم من الطائرة ونقلوا إلى مستشفيات محلية.

كما أفادت صحيفة الخليج بإعلان وزارة النقل الكاميرونية أن طائرة تقلّ 11 شخصاً تحطّمت أمس الأربعاء في غابة بوسط البلاد.

وقالت الوزارة في بيان إنّ المراقبين الجويين "فقدوا الاتصال بالطائرة"، التي تم تحديد موقعها لاحقاً في غابة بالقرب من منطقة نانغا إيبوكو، على بُعد نحو 150 كيلومتراً شمال شرق العاصمة ياوندي. وأكد مسؤول في الوزارة طلب عدم كشف هويته "تحطّم" الطائرة، مشيراً إلى أنّ رجال الإنقاذ "يحاولون معرفة إن كان بالإمكان إنقاذ أحد من ركابها".

قالت صحيفة البيان إن مصادر عسكرية أعلنت اليوم الخميس أن السلطات العسكرية في كوريا الجنوبية، بما فيها وزارة الدفاع وهيئة الأركان المشتركة، ستعيد استخدام عبارة "استفزاز" عند الإعلان عما يتعلق بإطلاق كوريا الشمالية لصواريخ باليستية.

وقامت الوزارة وهيئة الأركان المشتركة بالمراجعة الداخلية حول هذا الشأن، وجاء القرار النهائي بموجب أمر من وزير الدفاع الجديد لي جونغ-سوب، الذي تولى منصبه في اليوم السابق. كما قررت السلطات العسكرية استخدام عبارة "صاروخ باليستي غير محدد" بدلا من "قذيفة غير محددة".



أشارت صحيفة الاتحاد إلى ما ذكرته وسائل إعلام إيطالية ،الأربعاء، أنّ قراصنة معلوماتية موالين لروسيا شنّوا هجوماً على عدد من المواقع الإلكترونية في البلاد، من بينها خصوصاً موقعاً وزارة الدفاع ومجلس الشيوخ. وبسبب الهجوم تعذّر الدخول إلى هذه المواقع، لكنّ الوضع ما لبث أن عاد إلى طبيعته بعد بضع ساعات.

ذكرت صحيفة الإمارات اليوم أن وزارة الخارجية الصينية انتقدت الولايات المتحدة، أول من أمس، لتغييرها الصياغة المتعلقة بتايوان على موقع وزارة الخارجية على الإنترنت، قائلة إن «التلاعب السياسي» لن ينجح في تغيير الوضع القائم في مضيق تايوان.

وحذف موقع وزارة الخارجية الأميركية على الإنترنت في القسم الخاص بتايوان الصياغة الخاصة بعدم دعم استقلال تايوان، والمتعلقة بالاعتراف بموقف بكين بأن تايوان جزء من الصين.

أوضحت صحيفة الاتحاد أمر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون، الخميس، بفرض إجراءات إغلاق عام على المستوى الوطني بعدما سجلت بلاده أول إصابة بوباء «كوفيد-19» منذ ظهور فيروس «كورونا» للمرة الأولى في جارتها الصين قبل عامين ونصف، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن كيم «دعا كل مدن البلاد وكل مقاطعاتها إلى فرض إجراءات حجر صارمة على أراضيها، وإلى تنظيم العمل والإنتاج بعد عزل كل وحدة عمل وكل وحدة إنتاج وكل وحدة سكنية عن بعضها بعضاً».

وحول الأزمة الروسية مع الدول الغربية، قالت صحيفة الخليج، ان روسيا أعلنت أمس الأربعاء، عقوبات، على أكثر من 30 شركة للطاقة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وسنغافورة، رداً على العقوبات الغربية عليها بعد حرب أوكرانيا، وفق مرسوم صدر الأربعاء.

وتضم قائمة العقوبات الروسية 31 شركة ينتمي غالبيتها إلى مجموعة «غازبروم ألمانيا» التابعة لعملاق الطاقة الروسي غازبروم.

كما لفتت صحيفة الوطن إلى تأكيد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، امس الأربعاء، بعد محادثات مع المسؤولين في سلطنة عمان، محطته الثانية في جولته العربية، أن موسكو لا تريد حرباً في أوروبا، لكن الدول الغربية ترغب في أن ترى هزيمة روسيا في حملتها العسكرية في أوكرانيا.

واتهم نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، بشن «حرب بالوكالة» على روسيا، بعد موافقة مجلس النواب الأمريكي على حزمة مساعدات لأوكرانيا بقيمة 40 مليار دولار، وقال على تطبيق «تيليغرام»، إن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب الأمريكي هو محاولة «لإلحاق هزيمة كبيرة ببلدنا، وتكبيل تنميته الاقتصادية ونفوذه السياسي في العالم». وأضاف أن هذا لن ينجح.