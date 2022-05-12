حدادا على شيرين أبوعاقلة.. مذيعو صباح الخير يا مصر يظهرن بملابس سوداء

حرص محمد الشاذلى وبسنت الحسينى مذيعى برنامج صباح الخير يا مصر، على الظهور بملابس سوداء فى حلقتهما اليوم بالبرنامج، وذلك حدادا على استشهاد الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.



واستشهدت أمس الأربعاء، الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال تغطيتها اقتحام قوات الاحتلال لمحافظة جنين.

ونشرت ليلى درويش الفلسطينية المناضلة من أجل الإنسانية وإنهاء الاحتلال الوحشي للفلسطينين، تغريدة عبر تويتر مصحوبة بمقطع فيديو، يظهر فيه زملاء الصحفية الشهيدة وهم ملتفون حولها في حالة من الهلع وهم ينادون عليها.

وأوضحت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي تجاه الشبان والطواقم الصحفية.



وأطلق جنود الاحتلال الرصاص على الزميلة أبو عاقلة، رغم أنها كانت ترتدي سترة الصحافة التي تميزهم عن غيرهم أثناء التغطيات.

