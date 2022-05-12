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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوى العاملة: تحصيل 2.9 مليون جنيه مستحقات مصريين خلال مارس بجدة

صدى البلد

 أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بمدينة جدة  بالمملكة العربية السعودية، نجح فى تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة لصرف مستحقاتهم، التى تقدموا بشكوى بشأنها، بلغت 593  ألف ريال سعودي، أي ما يوازي 2 مليون و 905 آلاف جنيه مصري تقريبا.


وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، إن وزير القوى العاملة كان قد كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم فى هذا الشأن فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.


وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه بمتابعة هذه الشكاوى وما تم إنجازه فى كافة المجالات مع الملحق العمالي وليد عبد الرازق رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة ، والملحق العمالي عبد الحليم محمود، أكدا أن المكتب قام بالتواصل مع مسئولي الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وقد أسفر خلال مارس 2022 عن توفير 1000 فرص عمل بالداخل،  واعتماد 6000 عقد وتأشيرة عمل بإجمالي بإجمالي فرص العمل والعقود والتأشيرات 7000 فرصة عمل .


وأوضح الملحق العمالي بجدة  أنه تم تسوية 10 شكوى وديا ، هي إجمالي عدد الشكاوى التي قدمت للمكتب خلال الشهر، فضلا عن القيام بـ  2009  زيارة ولقاءً واستشارة ، حيث تم عمل 9 زيارات للجهات الحكومية وأصحاب الأعمال لحل مشاكل العمالة بهذه الجهات ، فضلا عن الرد على  2000 استفسار للعمالة المصرية بجدة من خلال المكتب.
 

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