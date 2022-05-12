شاهد.. وحدة روسية مضادة للدبابات تهاجم الجيش الأوكرانى

عرضت فضائية العربية، فيديو لوحدة روسية مضادة للدبابات تهاجم الجيش الأوكرانى.

قال حاكم منطقة بيلجورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، إن الجيش الأوكراني قصف قرية سولوكي، مؤكدا على وقوع إصابات نتيجة القصف.

وكتب جلادكوف علي قناته الرسمية بـ”تليجرام”: “كان هناك قصف من الجانب الأوكراني لقرية سولوكي في منطقة بيلجورود. ووفقا للتقرير، هناك إصابة واحدة، وهو يتلقى بالفعل كل الرعاية الطبية اللازمة”.

وأضاف: “هناك دمار كبير.. سأقدم معلومات أكثر تفصيلا في وقت لاحق”.

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