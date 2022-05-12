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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

محضر وامتحان بديل لطلاب 2 ثانوي المتعثرين عن أداء الاختبارات الإلكترونية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

رصد موقع صدى البلد على جروب أبطال الثانوية التراكمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حالة من الغضب الشديد من أولياء أمور بعض طلاب الصف الثاني الثانوي.

 

وأكدت سمر صبري، أن سيستم منصة امتحان اللغة العربية لم يفتح على التابلت في لجنة ابنتها في مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنات بإدارة السلام بالقاهرة.

 

كما أكدت مي الجدواي، أن سيستم الامتحان به عطل في لجنة مدرسة طلائع المستقبل للغات بالمعراج بإدارة الخليفة في القاهرة.

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التعليم: انتهاء امتحانات الصف الرابع دون شكاوى أو الخروج من المنهج

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وقالت إنجي سليمان، أن طلاب الصف الثاني الثانوي قابلتهم أزمة في فتح الامتحان اليوم في لجنة مدرسة جمال عبد الناصر في الزقازيق.

 

وقالت رشا علي، أن منصة الامتحان تعطلت في لجنة مدرسة أم الأبطال في الهرم بالجيزة.

 

وأكد عمر محمود، أن سيستم الامتحان لم يفتح في مدرسة الانطلاق بالإسكندرية.

 

وأكدت سوزان الجزار، أن منصة الامتحان لم تفتح في مدرسة فيكتوريا كوليدج بإدارة المنتزة التعليمية.

 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم إجراء امتحان بديل للطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان الإلكتروني بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم، في الفترة من 30 مايو إلى 1 يونيو 2022، وفقًا للجدول المعلن سابقًا.

 

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه إذا حدث أي عطل بالكهرباء أو جهاز "التابلت" أو الخادم المدرسي بالنسبة لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي الذين لهم الحق في أداء الامتحانات إلكترونيًا (المنتظمين، والخدمات، .. ) أثناء تواجدهم بلجنة سير الامتحان، يتم تحرير محضر إثبات حالة موقع من مدير المدرسة ومسئول التطوير التكنولوجي باللجنة.

 

وكان تمكن 568 ألفا و31 طالبا/طالبة بالصف الأول الثانوي، أمس الاربعاء من أداء امتحان مادة اللغة العربية، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية، في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022 والتي تستمر حتي يوم الأربعاء 25 مايو 2022.

 

وبلغت نسبة أداء امتحان اللغة العربية لطلاب الصف الاول الثانوي (في الفترة الصباحية) 99.6%، حيث حضر اليوم الامتحان 569 ألف و955 طالب/طالبة، من إجمالي مستهدف 573 ألف و350 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية، وتغيب عن أداء الامتحان 3395 طالب/طالبة.

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الصف الثاني الثانوي الثانى الثانوي الثانوي طلاب

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