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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طلاب الثانوية بأسيوط يشيدون بسهولة امتحان المنصة الإلكترونية

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة بعد خروجهم من الإمتحانات بأسيوط

أدى طلاب الصف الثاني الثانوى بأسيوط امتحان الفصل الدراسى الثانى بمادة اللغة العربية بشكل مدمج إلكترونيا وورقيا وسط إجراءات احترازية.

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وأشاد طلاب مدرسة ناصر الثانوية باسيوط، بسهولة الدخول على المنصة واداء الامتحان الالكتروني في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني؛ مشيرين إلى ان أسئلة الامتحان الورقي كان مناسب مع وقت الزمني للإجابة عليه بعكس الامتحان الإلكتروني كان فيه بعض النقط الصعبة والأسئلة جاءت مباشرة وفي مستوى الطالب فوق المتوسط.
 

وأكد الطلاب على أن سيستم الامتحان كان يعمل ولم يشهد أي توقف خلال أداء الامتحان الإلكتروني داخل مقر لجنة مدرسة ناصر الثانوية مؤكدين أن الامتحان الإلكتروني كان أصعب من الورقي.

ولاتوافد  طلاب الصف الثاني الثانوي على المدارس الثانوية بمحافظة أسيوط ، لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، إلكترونيا وورقيا، بمادة اللغة العربية، داخل لجان مؤمنة ومراقبة في المدارس الثانوية المجهزة تكنولوجيا.
ويبدأ الطلاب الامتحان بالإجابة على الأسئلة المقالية، وعددها خمسة أسئلة، لمدة ساعة، ثم بعد ذلك يحصلون على راحة لمدة 15 دقيقة، يعودون بعدها مباشرة لاستكمال امتحان اللغة العربية بأسئلة اختيار من متعدد على أجهزة التابلت.
وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة توزيع ورقة المفاهيم الخاصة بمادة اللغة العربية منذ بداية الامتحان، بحيث يستخدمها الطالب في استخراج المفاهيم الخاصة بأسئلة الامتحان، باعتبار أن الامتحان بنظام "أوبن بوك".

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