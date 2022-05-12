موسيماني يواصل التحضير لمباراة وفاق سطيف ويجتمع بجهازه المعاون بالنادي الأهلي

يعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسات مكثفة مع جهازه المعاون منذ وصول بعثة الفريق إلى الجزائر في إطار التحضير لمباراة الإياب في الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا أمام فاق سطيف، والمقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة.



وكان الأهلي قد خاض مرانه الأول بالجزائر أمس، على الملعب الفرعي لاستاد 5 يوليو؛ استعدادا للمباراة، وركز الجهاز الفني خلاله على تدريبات الكرة لتنفيذ الجوانب الفنية والخططية.



وقرر الجهاز الفني للأهلي، تغيير ملعب التدريب الذي خاض عليه الفريق مرانه الأول أمس بالجزائر؛ بسبب الإضاءة.



ويعاين سيد عبدالحفيظ مدير الكرة اليوم أحد الملاعب البديلة.



وأجرى محمود الخطيب، رئيس النادي، اتصالا هاتفيًّا أمس، الأربعاء، بالعامري فاروق، نائب رئيس النادي، رئيس بعثة الأهلي بالجزائر، للاطمئنان على أحوال الفريق وغيرها من الأمور التي تتعلق بالرحلة، والمباراة المهمة التي يستعد لها الفريق أمام وفاق سطيف على أرضه ووسط جماهيره.



وحث الخطيب لاعبي الأهلي على تقديم عرض قوي، وتحقيق نتيجة جيدة أمام وفاق سطيف؛ من أجل التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا، ومواصلة مشوار التتويج باللقب للمرة الثالثة على التوالي والحادية عشرة في تاريخ النادي لإسعاد جماهير النادي.



وحقق الأهلي الفوز برباعية نظيفة علي وفاق سطيف في مباراة الذهاب التي اقيمت باستاد الأهلي we السلام في القاهرة، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة المقبلة وحسم التأهل من الجزائر إلى المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا.