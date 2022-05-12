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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

العامري وعبد الحفيظ يطالبان لاعبي الأهلي بحسم التأهل لنهائي دوري الأبطال

صدى البلد

عقد العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي رئيس بعثة الفريق في الجزائر، أكثر من جلسة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق بمقر إقامة الأهلي في الجزائر؛ من أجل بحث استعدادات الفريق والترتيبات الخاصة بمباراة الإياب في الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا أمام وفاق سطيف والمقرر إقامتها في التاسعة مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة على ملعب 5 يوليو بالعاصمة الجزائرية.

 

وناقش العامري فاروق، مع سيد عبدالحفيظ استعدادات الفريق لمباراة وفاق سطيف التي يسعى خلالها لتحقيق نتيجة إيجابية وحسم التأهل إلي المباراة النهائية في دوري أبطال إفريقيا.


ويخوض الأهلي مرانه الثاني في الجزائر مساء اليوم؛ استعداداً للمباراة، ويعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق جلسات مكثفة مع جهازه المعاون، في إطار التحضير للمواجهة.


وخاض الأهلي مرانه الأول بالجزائر أمس على الملعب الفرعي لاستاد 5يوليو، وركز الجهاز الفني خلاله على تدريبات الكرة لتنفيذ الجوانب الفنية والخططية.

 

وقرر الجهاز الفني للأهلي، تغيير ملعب التدريب؛ بسبب الإضاءة، ويعاين سيد عبدالحفيظ مدير الكرة اليوم أحد الملاعب البديلة.
 

وكان الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، أجرى اتصالا هاتفيًّا أمس، الأربعاء، بالعامري فاروق، نائب رئيس النادي، رئيس بعثة الأهلي بالجزائر؛ للاطمئنان على أحوال الفريق واللاعبين، وحثهم تقديم عرض قوي، وتحقيق نتيجة جيدة أمام وفاق سطيف؛ من أجل التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا، ومواصلة مشوار التتويج باللقب للمرة الثالثة على التوالي والحادية عشرة في تاريخ النادي لإسعاد جماهير النادي.
 

وحقق الأهلي الفوز برباعية نظيفة علي وفاق سطيف في مباراة الذهاب التي اقيمت باستاد الأهلي we السلام في القاهرة.

العامري فاروق سيد عبدالحفيظ الجزائر دوري ابطال افريقيا ملعب 5 يوليو

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