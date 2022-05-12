السويد تتخذ قرارا رسميا الأسبوع المقبل بشأن الإنضمام للناتو

تعقد الحكومة السويدية اجتماعا يوم الاثنين المقبل لاتخاذ قرار رسمي بشأن التقدم بطلب للانضمام إلى منظمة حلف شمال الأطلنطي /ناتو/.

وقالت مصادر في الحكومة السويدية لصحيفة /إكسبريسن/ المحلية إن رئيسة الوزراء ماجدالينا أندرسون ستعقد جلسة حكومية إضافية لاتخاذ قرار تاريخي بهذا الشأن، وسيتم تقديم طلب العضوية في حلف الناتو مباشرة بعد الاجتماع، "ما لم يحدث شيء غير متوقع".

وبحسب الصحيفة، سعقد البرلمان السويدي جلسة استثنائية، يوم الاثنين المقبل، لهذا الغرض.

يأتي ذلك بعد أن أعلن الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو ورئيسة الوزراء سانا مارين، في وقت سابق اليوم الخميس، إن فنلندا يجب أن تتقدم بطلب للانضمام إلى الناتو "دون تأخير"، في إشارة إلى تحول كبير في السياسة الفنلندية نتج عن التدخل الروسي في أوكرانيا.

وقال نينيستو ومارين في بيان مشترك: "عضوية الناتو ستعزز أمن فنلندا. وكعضو في الناتو، ستعمل فنلندا على تعزيز التحالف الدفاعي بأكمله. يجب على فنلندا التقدم بطلب للحصول على عضوية الناتو دون تأخير".

وأضاف البيان المشترك: "نأمل أن يتم اتخاذ الخطوات الوطنية التي لا تزال ضرورية لاعتماد هذا القرار بسرعة في غضون الأيام القليلة المقبلة".