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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مهرجان الغناء بالفصحى بالرياض.. كاظم الساهر على مسرح أبو بكر سالم غدا

كاظم الساهر
كاظم الساهر

يحيى الفنان كاظم الساهر حفلا غنائيا غدا الجمعة على مسرح أبو بكر سالم بالرياض ضمن مهرجان الغناء الفصحى تحت رعاية وزارة الثقافة فى المملكة العربية السعودية.

كما يستعد الفنان كاظم الساهر، لإحياء حفل غنائي ساهر له في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك اليوم الخميس 12 مايو الجاري، ضمن سلسلة حفلاته الصيفية. 

 

أعمال كاظم الساهر المقبلة 

ويتعاون الملحن حسين علي في أغنية جديدة مع المطرب كاظم الساهر، يتم طرحها بعد عيد الفطر، وستكون الأغنية باللهجة العراقية؛ وتحمل اسم "سر الحكايات".

 

كاظم الساهر يظهر مع حفيدتيه 

ظهر الفنان كاظم الساهر، خلال حفله الغنائي الأخير في مدينة هيوستن الأمريكية، وهو يغني مع حفيدتيه سناء وآية من ابنه الأكبر وسام.

وقام كاظم الساهر بالجلوس على كرسي، وضم حفيدتيه إليه وردد معهما كلمات أغنيته الشهيرة عيد العشاق، وسط حفاوة وتفاعل كبير من جمهوره.

 

كاظم الساهر ينعى شقيقه 

نعى الفنان العراقي كاظم الساهر وفاة شقيقه الأكبر "على جبار" الذي وافته المنية،، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وكتب كاظم الساهر: "إنا لله وإنا اليه راجعون، أخى الغالي رحمة الله علي روحك الطاهرة ربنا يجعل مثواك الجنة باذن الله، الله يحفظكم دائما ويبعد عنكم كل مكروه”.

وتلقى كاظم الساهر العديد من التعليقات التى تواسيه وتقدم التعازى له ولأشقائه.

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