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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يبدي استعداده للمشاركة في تحقيقات حول مقتل شيرين أبو عاقلة

شيرين أبو عاقلة
شيرين أبو عاقلة

أبدى الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، استعداده للمشاركة في تحقيقات مستقلة حول ملابسات مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.

وقال المتحدث باسم التكتل الأوروبي للشؤون الخارجية، بيتر ستانو، خلال إفادة صحافية: "الاتحاد الأوروبي يؤكد على أن مقتل الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة حادث مأساوي"، داعيا إلى "إجراء تحقيق مستقل وشامل"، وفقا لوكالة “سبوتنيك” الروسية.

وأكد استعداد الاتحاد الأوروبي المشاركة في أي تحقيقات مستقلة لتوضيح ملابسات مقتل الصحافية الفلسطينية، التي قالت شبكة الجزيرة القطرية التي تعمل لديها، إنها قتلت برصاص الجيش الإسرائيلي.
 

الرئيس الفلسطيني: شيرين أبو عاقلة ضحت بحياتها دفاعا عن قضيتها وشعبها

أبو مازن يطلق اسم شيرين أبو عاقلة على شارعين برام الله وجنين

وأعلن الرئيس الفلسطيني  محمود عباس ابو مازن اليوم الخميس الذهاب الي المحاكم الدولية للثأر للشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة، فيما تم اطلاق اسم الشهيدة على شارعين في مدينتي رام الله وجنين.

وقال رئيس بلدية رام الله عيسى قسيس، إن المجلس البلدي اتخذ قرارا بإطلاق اسم الشهيدة أبو عاقلة على أحد شوارع مدينة رام الله .

وقال إن هذا القرار يأتي تخليدا لاسم الشهيدة وعرفانا بسيط لما حملته شيرين أبو عاقلة خلال سنوات عملها من تضحيات لنقل معاناة أبناء شعبنا جراء الاحتلال الاسرائيلي على مدار سنوات طويلة قضتها لخدمة قضيتها .

 

الاتحاد الأوروبي تحقيقات مستقلة شيرين أبو عاقلة الرئيس الفلسطيني

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