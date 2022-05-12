الإمارات.. 364 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، عن تقديم 3,654 جرعة من لقاح "كوفيد19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ووصل الإجمالي حتى اليوم 24,786,745.

فيما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الخميس، عن إجراء 268,888 فحصاً ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات، وكشفت عن 364 إصابة جديدة بفيروس كورونا و252 حالة شفاء وعدم تسجيل أي حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وكانت جمعت الإمارات 1.5 مليار درهم، ما يُعادل 408.43 مليون دولار، في أول طرح لسندات خزانة اتحادية، وذلك ضمن برنامج إصدار سندات الخزينة بقيمة 9 مليارات درهم لعام 2022.

وجذب الطرح، الأول ضمن سلسلة عطاءات مقررة هذا العام، طلبات بقيمة 9.4 مليار درهم إماراتي وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 6.3 مرة، وتكون من شريحتين، إحداهما لأجل عامين والأخرى ثلاثة أعوام، حجم كل منهما 750 مليون درهم.

ويتبع المزاد الأول مجموعة من المزادات الدورية اللاحقة، وذلك بالانسجام مع خطة الإصدارات المقترحة لعام 2022.