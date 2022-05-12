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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بوتين: السماح لقطاع الاقتصاد بالحصول على تسهيلات ضريبية تصل لنصف تريليون روبل

الرئيس الروسي فلاديمبر
الرئيس الروسي فلاديمبر بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمبر بوتين، إنه يمكن لقطاع الاقتصاد أن يحصل على تسهيلات في الضرائب تصل إلى نصف تريليون روبل من التسهيلات، معقباً: "بذلك يمكن التحكم به في الثلث الثالث من العام بناءاً على سوق العمل".


وأضاف فلاديمبر بوتين خلال كلمته بشأن الأوضاع الاقتصادية، أنه يجب تحديد المعايير في هذا المجال، مشيراً إلى توسيع منظومة الضمانات في القروض من قبل البنك الاقتصادي الخارجي "فيت".


وأكد الرئيس الروسي أنه يتم العمل على تأمين الظروف الاقتصادية المناسبة بمختلف المناطق الروسية، مشيراً إلى أنه تم مساعدة بعض الشركات للانتقال من الأعمال الصغيرة إلى الأعمال المتوسطة أو حتى الكبيرة.        

بوتين الرئيس الروسى فلاديمبر بوتين الظروف الاقتصادية المناطق الروسية

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