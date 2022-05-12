موعد مباراة الأهلي والاتحاد بنهائي سوبر السلة والقنوات الناقلة

يدخل الفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة الإسباني أوجوستي بوش اليوم، في مواجهة قوية أمام الاتحاد السكندري الذي يقوده فنيًا أحمد مرعي، في إطار ثالث لقاءات الدور النهائي لبطولة دوري السوبر.

وتنطلق أحداث مباراة الأهلي والاتحاد في الثامنة والنصف من مساء اليوم، على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر وسيتم إذاعتها عبر قناة أون تايم سبورت .

ويسعى الأهلي والاتحاد لتحقيق الفوز اليوم من أجل الاقتراب من حصد لقب دوري السوبر لكرة السلة ويأمل المارد الأحمر في حصد لقب الدوري الغائب عن دولاب بطولاته منذ موسم 2016/2015، فيما يأمل زعيم الثغر في الحصول على لقب الدوري من أجل تقليص فارق البطولات مع الزمالك الذي يعد الأكثر تتويجًا بلقب الدوري برصيد 15 لقب مقابل 13 مرة للاتحاد السكندري.

وتقام مباريات الدور النهائي لبطولة دوري السوبر بنظام البيست أوف فايف، أي أن الفريق الفائز في 3 مباريات يتوج باللقب.

وكان الاتحاد قد فاز في المباراة الأولى بنتيجة 86–77، قبل أن يعود الأهلي في المباراة الثانية ويتفوق بنتيجة 73–60 ويعادل سلسلة الدور النهائي بنتيجة 1–1.

وتقام مباريات الدور النهائي لبطولة دوري السوبر لرجال كرة السلة أيام، 8 و 10 و 12 و 14 و 16 مايو المقبل على صالة الدكتور حسن مصطفى.

وتأهل الأهلي إلى الدور النهائي بعد الفوز على الجزيرة بنتيجة 3–0، فيما صعد الاتحاد السكندري بعد الفوز على الزمالك بنفس النتيجة.

جدير بالذكر أن الزمالك هو حامل لقب دوري السوبر لرجال كرة السلة في الموسم الماضي، بعد الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة 3–2.

