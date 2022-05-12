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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الرئيس الروسي: نعمل على إحداث توازن اقتصادي من خلال تحسين وضع العملة|فيديو

الرئيس الروسي فلاديمبر
الرئيس الروسي فلاديمبر بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمبر بوتين، إنه تم الاتفاق على تخصيص سيولة مالية أكبر للأقاليم، لرفع مستوى أماكن العمل، مضيفاً أنه تم اتخاذ قرارات لمساعدة الشركات التي يعمل فيها نحو أكثر من 50 مليون شخص".
وأضاف فلاديمير بوتين خلال كلمته بشأن الأوضاع الاقتصادية، أنه لابد من تقديم الضمانات لهذه الشركات لمدة عام، وبهذا تبقى الأعمال حوالي 1.10 تريليون روبل، معقباً: "هذا الرقم يمثل نحو ثلث القروض التي تقدمها الدولة".
وأكد الرئيس الروسي أنهم يعملون على إحداث توازن اقتصادي من خلال تحسين وضع العملة، مشيراً إلى أن الروبل أظهر أداءً جيداً خلال الفترة الماضية.

الرئيس الروسى الروبل فلاديمبر بوتين بوتين الأوضاع الاقتصادية

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