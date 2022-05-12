حياة كريمة.. الجيزة تواصل تنفيذ مشروعات الصرف الصحي |فيديو

قال المهندس محمد عبد العظيم، المشرف العام على مشروعات على المياه والصرف الصحى، إن محطة معالجة البرمبل ضمن مبادرة الرئيس السيسى لحياة كريمة، والتى يهدف منها تحسين معيشة المواطنين.

واضاف "عبد العظيم"، خلال حواره بنشرة اخبار، دى إم سى، أن نسب التطعيم جيدة، مؤكداً أننا بمحافظة الجيزة نخدم ٤ قرى، قرية البرمبل والكريمات ودير المأمون والخورمان.

وأشار المشرف العام على مشروعات على المياه والصرف الصحى، إلى أن هذه القرى تمثل ما لايقل عن ١٥٠ الف نسمة لتوسعات المحطة، لافتا إلى أن المحطة طاقتها ١٥ الف متر مكعب ونوع المعالجة ثلاثية.

وتابع المشرف العام على مشروعات على المياة والصرف الصحى، أن حرصنا على تحقيق هدفين مهمين جدا، الأساسى هو تشغيل العمالة المحلية، وأيضاً استخدام المنتج المحلى.