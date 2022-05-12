السيستم وقع وضيع الوقت.. آراء طلاب تانية ثانوي في امتحان اللغة العربية ..فيديو

أنهى طلاب الصف الثاني الثانوي تأدية الجزء المقالي والالكتروني في إمتحان اللغة العربية والذي تمت الاجابة عليه تنفيذا لتعليمات وزير التربية والتعليم.

ولكن واجه الطلاب عدة صعوبات ومنها تعطيل التابلت لمدة نص ساعة وساعة إلا ربع مع آخرين.



ورصدت عدسة صدى البلد آراء طلاب تانية ثانوي في امتحان اليوم.

قال محمد أحمد أن أسئلة الامتحان كانت في مستوي الطالب المتوسط ،كما أن هناك العديد من الأسئلة التي تعتمد علي مستوي ذكاء الطالب والتابلت تعطل ساعة إلا ربع .

وأشار فؤاد شوقي الي سقوط المنصة التعليمية لمدة نصف ساعة كاملة من وقت الإمتحان دون تعويض،مما أدي الي ترك الطلاب الأسئلة دون حل لضيق الوقت.



ونوه مصطفي البحيري أن أسئلة النحو في غاية السهولة ولكن الصعوبة كانت في أسئلة القراءة والنصوص .

وأختتم منصور خلف أن الإمتحانات الإلكترونية أفضل من الورقية من حيث التوقيت ونوع الأسئلة والحل .