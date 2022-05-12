اللواء طارق نصير ينعى شهداء الوطن : الإرهاب لن يكسرنا ومستمرون

ينعى النائب اللواء طارق نصير امين عام حزب حماه الوطن ووكيل اول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ شهداء القوات المسلحة البواسل حيث نال شرف الشهادة اليوم ضابط و4 جنود إثر التصدي للعناصر التكفيرية واحباط محاولة الهجوم على أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء.



وأضاف وكيل لجنه الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ ان الإرهاب لن يكسر عزيمتنا في الدفاع عن أمننا القومي وتحقيق الاستقرار والأمن والسلام لاستكمال مسيرة البناء والتنمية التي تقوم بها الدولة المصرية



وأشاد بالضربات القاصمة التي تنفذها قواتنا المسلحة على الجماعات الإرهابية بشمال سيناء والتي تؤكد عزيمتها وإصرارها في الثائر لحق الشهداء من أبناء الشعب المصري الذين نالوا شرف الشهادة خلال قيامهم بواجبهم الوطني



واكد علي دعمه الكامل وثقته الكبيرة في قواتنا المسلحة وشرطتنا الوطنية مثمنا جهودهم في تجفيف منابع الإرهاب واقتلاع جذوره



ويتقدم اللواء طارق نصير بخالص تعازيه للرئيس عبد الفتاح السيسي وأسر الشهداء داعيا المولى عز وجل أن يسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان وان ينعم على المصابين بالشفاء العاجل وأن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء