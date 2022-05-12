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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صفوت يتأهل لربع نهائي بطولة براغ للتنس

محمد صفوت
محمد صفوت

 تأهل محمد صفوت لاعب المنتخب الوطني الأول للتنس الأرضي، لربع النهائي ببطولة براغ المفتوحة، والتي تقام منافساتها في جمهورية التشيك خلال الفترة من 9 إلى 15 مايو الجاري.

 وجاء تأهل صفوت إلى دور الثمانية بعد انسحاب منافسه الأسترالي أندريه هاريس من المباراة. 

 

وبدأ صفوت مشواره في بطولة براغ المفتوحة بالفوز على التشيكي ماتيو دونالد بنتيجة مجموعتين مقابل واحدة في دور ال 32، قبل أن يواصل تقدمه في البطولة بالتأهل إلى دور الثمانية بعد انسحاب منافسه الأسترالي. 

ومن المقرر أن يلتقي "صفوت" في دور الثمانية مع الفرنسي جورجين برايند غدًا الجمعة .

 وقاد محمد صفوت، المنتخب المصري للتنس للبقاء في المجموعة الأفروأوربية عقب فوزه على نظيره القبرصي بنتيجة 3 - 1، في المباراة التي أقيمت على ملاعب نادي الجزيرة بالقاهرة.

محمد صفوت المنتخب المصري المنتخب المصري للتنس التنس

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