إصابة 3 أشخاص بمشاجرة بالأسلحة النارية لخلافات على قطعة أرض في الدقهلية

أصيب 3 أشخاص بطلقات نارية وجروح متباينة، بمحافظة الدقهلية، في مشاجرة بالأسلحة النارية بين 6 أشخاص "طرفين" للخلافات بينهما علي ملكية قطعة مقام عليها مقهى" بشارع الجيش في المنصورة.



تلقت مديرية أمن الدقهلية، اخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا من الاهالي بسماع دوي اطلاق نيران في مشاجرة بين عدد من الاشخاص بمنطقة شارع الجيش بالمنصورة، امام المقهى.



انتقل ضباط مباحث قسم شرطة اول المنصورة، بقيادة المقدم احمد شبانه، رئيس المباحث، الي مكان البلاغ وبالفحص تبين ان طرفي المشاجرة كلًا من الطرف الاول "مصطفي.م.ا" 32 عامًا، صاحب محل أحذية، وشقيقه "عمرو. م. ا" 38 عامًا، صاحب محل احذيه، يقيمان بقرية نقيطة مركز المنصورة، والطرف ثاني " احمد . ح. ح. ا" 30 عامًا، عاطل، هارب، ومقيم بشارع الشيخ حسانين بالمنصورة، و"محمود. أ. ح"، 38 عامًا، عاطل، ومقيم بشارع الجلاء بالمنصورة، مصاب بطلق ناري بالساق اليمني، و اليسري وضبط بحوزته سلاح ناري " طبنجة 9 ملي" وعدد من الطلقات، وكذلك لفافة حوالي 50 جرام بدخلها مادة تشبه الشابو المخدر ،" محمد. س.ح" 27 سنة، عاطل، ومقيم بشارع مصطفي فوزي، بالمنصورة، مصاب بجروح بالساعدين، " محمود .م. م" 22 عامًا، عاطل، ومقيم بشارع محمد فتحي بالمنصورة، مصاب بطلق ناري بالساق اليسري.



وتبين أن سبب المشاجرة تواجد الطرف الاول بمقهى مملوكه لهم و تفاجئوا بحضور الطرف التاني وقيام الرابع باطلاق اعيرة نارية في الهواء لإرهابهم وتمكنوا بمساعدة الأهالي من ضبطه واستخلاص السلاح الناري من يديه وأثناء ذلك حدثت اصابة " الرابع والسادس" وتبين وجود خلافات سابقة بين الطرف الاول مع المتهم الثالث "الهارب "علي ملكية الأرض المقام عليها المقهى.



تم نقل المصابين الى مستشفى المنصورة العام الجديد " الدولي" واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض علي النيابة العامة .