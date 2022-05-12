تقارير: 5 ملايين أوكراني فقدوا وظائفهم بسبب الحرب

عرضت قناة العربية تقريرا عن فقد ٥ ملايين شخص لوظائفهم داخل دولة اوكرانيا بعد الحرب الروسية في اوكرانيا.



وكشف التقرير أنه منذ اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية في فبراير ٢٠٢٢ ووفقا لتقرير منظمة العمل الدوليه أن الحرب أدت الي إغلاق الشركات ومنع الصادرات لتفقد اوكرانيا نحو ٣٠% من القوى العاملة في البلاد.

واوضح التقرير، أن منظمة العمل الدوليه تقول أنه من المحتمل أن يرتفع عدد من فقدوا وظائفهم الي ٧ مليون شخص اذا استمرت الحرب.



وتابع التقرير أنه من المحتمل أن تؤثر الخرب على الوظائف والبطالة في الدول المجاورة .