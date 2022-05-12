نقل النواب توافق على موازنة الهيئة العامة لميناء دمياط للسنة المالية 2022/2023

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم الخميس ، على مشروع موازنة الهيئة العامة لميناء دمياط للسنة المالية 2022 /2023.

جاء ذلك فى إطار مناقشة مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالى 2022 /2023، وذلك فيما يخص وزارة النقل والجهات والهيئات التابعة لها.

واستمعت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال الاجتماع، إلى ممثلي هيئة ميناء دمياط وإلى ممثلي وزارتى المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث بلغ إجمالي الموازنة للجهاز عن السنة المالية 2022 /2023، مبلغ 15323161000 جنيه.

وشارك بالإجتماع كل من اللواء احمد عبد المعطي حواش رئيس الهيئة العامة لميناء دمياط، الربان ياسر الصبان مدير عام الادارة الاستراتيجية بالهيئة العامة لميناء دمياط ، اللواء محمد عبد الرحيم حميد رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، ياسر عبد الوهاب مدير الشئون المالية بالهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، أحمد عبد اللطيف مدير عام التخطيط بالهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ، هناء ثروت مهندس اول بوزارة التخطيط، تامر مرزوق ممثل وزارة المالية، وهايدي مجدي وزارة المالية.