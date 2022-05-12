عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة إلى درجات قياسية في مكة والمدينة

ارشيفي
ارشيفي

أصدر المركز الوطني للأرصاد السعودي تحذيرا من موجة حارة ورياح نشطة ستؤثر على المملكة من يوم  غد الجمعة وحتى الاثنين القادم.

وذكر  المركز إنه من المتوقع أن تتأثر منطقتا مكة المكرمة والمدينة المنورة بموجة حارة ترتفع معها درجات الحرارة العظمى لتصل إلى 46 - 49 درجة مئوية وذلك على الأجزاء الداخلية للمنطقتين، تشمل العاصمة المقدسة والمدينة المنورة، ويمتد تأثير هذه الموجة الحارة إلى الأجزاء الساحلية للمنطقتين (ينبع، رابغ، جدة) والسواحل الجنوبية لمنطقة تبوك (أملج)، يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي قد تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

 

وقال : كما يتوقع أن تتأثر المنطقة الشرقية والأجزاء الشمالية والشرقية لمنطقة الرياض والأجزاء الشرقية لمنطقة الحدود الشمالية بالرياح السطحية النشطة المثيرة للأتربة والغبار (رياح الشمال)، التي تتسبب في انعدام أو شبه انعدام للرؤية الأفقية على تلك المناطق.

ودعا المركز إلى متابعة صفحة الطقس والإنذار المبكر على الموقع الإلكتروني وحسابات المركز في وسائل التواصل الاجتماعي وذلك للحصول على المزيد من المعلومات.

تحذيرات عاجلة من الأرصاد السعودية بسبب طقس اليوم الإثنين

السعودية.. تنبيه جديد من الأرصاد بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة

السعودية حالة الطقس الأرصاد درجات الحرارة الموجة الحارة المركز الوطني للأرصاد السعودي درجات الحرارة المركز الوطني للأرصاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الخميس 12-5-2022.. فيديو

استشهاد اللواءين منتصر أبو دقة وأحمد محيي عقب مأمورية مطاردة مستريح أسوان

استولى على 500 مليون جنيه بحجة تشغيلها.. عقوبات مشددة تنتظر مستريح أسوان

بتراجع 30 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم الخميس 12 مايو 2022.. تعرف عليها

التعليم تقرر احتساب درجة الامتحان الإلكتروني الكاملة في عربي 2 ثانوي

ضياء السيد: كيروش كان مصمماً على خروج شريف بعد دخوله في مباراة الكاميرون

حكم لبس الرجل دبلة خطوبة من الذهب .. الإفتاء توضح

بـ 15 جنيها .. نقيب الفلاحين : أسبوعان وتنخفض أسعار الطماطم

موضوعات متعلقة

الجوازات السعودية: لايُسمح بتغيير تأشيرة الخروج والعودة إلى خروج نهائي

السعودية.. 611 إصابة جديدة بكورونا و5593 حالة نشطة

ترشيحاتنا

انقلبت بهما السيارة .. استشهاد لواءيّ شرطة فى مأمورية ضبط مستريح أسوان

التنظيم والإدارة يستجيب للأطباء: يستحقون حافز الترقية بحد أدنى 100 جنيه

سامح شكري: اجتماع تنفيذ تعهدات المناخ فرصة لتبادل الرؤى والخبرات

مدبولي وبودن يفتتحان المنتدى الاقتصادي التونسي المصري لأصحاب الأعمال.. بعد قليل

المعلمين توقع مذكرة تفاهم مع المهن الزراعية لاستصلاح 3آلاف فدان بالوادي الجديد

بريطانيا: لم نقدم أسلحة تسمح لأوكرانيا بشن ضربات داخل روسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صناع مسلسل انحراف في ندوة صدى البلد| روجينا: أرفض ظلم المرأة.. لوسي: شيلت حواجبي بالموس.. رؤوف عبد العزيز: اختارنا قصة المسلسل من 50 قضية حقيقية

القوات المسلحة: مقتل 23 تكفيرياً بشمال سيناء واستشهاد 5 من قوات إنفاذ القانون

الشيطان صفق لها.. كيف أقنعت امرأة زوجها العرفي بقتل عشيقها والتمثيل بجثته؟

بريانكا شوبرا المثيرة للجدل.. ملكة جمال بوليوود تخطف التريند..ما قصتها؟

فيديو

حق السعاية وإلغاء الطاعة.. مطالب قومي المرأة بتعديلات قانون الأحوال الشخصية

مبروك عطية يطالب بتحريم الزواج في حالتين بقانون الأحوال الشخصية.. فيديوجراف

مصطفى البنك طلع مفلس .. قصة مستريح أسوان الذي أكل مال أهله

كيف استولى مستريح أسوان على أموال ومواشي الأهالي ..فيديو

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

النادي الأهلي لا يخاف أنياب الكاف

نهال علام

سيناء

عبدالمعطى أحمد

أمل دنقل حالة فريدة!

إبراهيم النجار

هبّة شعبية أم انتفاضة فلسطينية ثالثة؟

محمد شعبان

موتوا بغيظكم .. مصر باقية

محمد غنيم

محمد علي الطاروطي .. رأيناه أخطأ فقطَّعناه

محمد جمال دسوقي

شكرا أبطال المداح .. أديتم باتقان فأحببناكم !

اﻟﻤﺰﻳﺪ