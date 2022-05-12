استشار نفسي.. قرارت الرئيس لقوانين الأحوال الشخصية ستقلل الأضطرابات النفسية للأسرة والأطفال

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بأسمى معانى الشكر والتقدير والامتنان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، لتصريحاته بالأمس خلال مداخلته بأحد البرامج التليفزيونية بضرورة مناقشة قضايا الأسرة بأمانة وحيادية ودون مزايدة.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ امتنانها وفخرها بهذه التصريحات التي تؤكد مدى حرص القيادة السياسية على الخروج بقانون متوازن وعادل للأحوال الشخصية ، حيث تعد هذه التصريحات استكمالاً وتأكيداً لتوجيهات وتكليفات رئيس الجمهورية المتواصلة بشأن دراسة مشروعات ومقترحات تلك القوانين ، مؤكدة أن الخروج بهذا القانون أصبح ضرورة ملحة لاسيما وأن هذه القضايا تمس جميع أفراد المجتمع وخاصة المرأة والطفل.

ومن جانبه صرح الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية لـ صدى البلد، أن نفقة السيدة المطلقة تأخذ العديد من الأشكال مثل نفقة المتعة والعدة والمسكن في حال عدم توفير الزوج لمسكن، ونفقة الأطفال .

وتابع هندي، أن المشكلة لا تكمن بتوفير نفقة للأسرة، فتوفير النفقة هو قانون متاح بالفعل، ولكن بعض الرجال يمكن أن يتبعوا أساليب غير جيدة عند الأتفاق على دفع النفقة لأسرته والتحايل بطرق غير سليمة لعدم دفع النفقات لأسرته.

وأكد، أن جميع هذه الخلافات تسبب العديد من المشاكل النفسية لأسرته وخاصة زوجته، مما يجعلها تشعر بالقلق والاكتئاب، والخوف من المستقبل، وعقدة الذنب والأحباط بشكل دائم، والأفكار التشاؤميه التي تدفعها إلى التصرف بطرق غير صحيحة.

كما أن طول مدة التقاضي تسبب العديد من المشاكل للزوجة وللأطفال، وخاصة إذا كانت لم تعمل الزوجة ولا تستطيع النفقة على الأطفال والمحامين خلال هذه الفترة حتى تحكم المحكمة، فكل هذه الأمور تسبب العديد من المتاعب للأسرة.

وأكد وليد، أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي أضاف الكثير من المعاني الهامة للحفاظ على صحة المطلقات والأطفال لضمان المعيشة بشكل أفضل من الناحية الأجتماعية والنفسية.

كما أن الأطفال تتعرض للكثير من المشاكل النفسية خلال هذه الفترة، واضطراب الذات، وعدم القدرة على النوم بشكل جيد، والكوابيس المزعجة، ويمكن أن يقبلوا على التدخين أو اتباع أساليب وسلوك غير جيد نتيجة المشاكل بين الوالدين، وعدم الحصول على النفقة، والتنقل من مكان لأخر وعدم الشعور بالأطمئنان والراحة.

والبعض من الأطفال يمكن ان يفكر في الأنتحار أو الهروب من المنزل نتيجة لسوء الحالة النفسية، ولذلك أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أهم النقاط التي يمكن ان تفيد الأسرة والأطفال في هذه الحالة، ومن أهمها توسيع دائرة التحريات والتعرف على مصدر الدخل الحقيق للزوج لحصول الزوجة والأطفال على حقوقهم.

وأردف هندي، بأنه يجب حبس الزوج بالعقوبة المشددة في حالة عدم حصول الزوجة والأطفال على حقوقهم، وسرعة أجراءات التقاضي.