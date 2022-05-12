عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

استشار نفسي.. قرارت الرئيس لقوانين الأحوال الشخصية ستقلل الأضطرابات النفسية للأسرة والأطفال

المشاكل الاسرية
المشاكل الاسرية

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بأسمى معانى الشكر والتقدير والامتنان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، لتصريحاته بالأمس خلال مداخلته بأحد البرامج التليفزيونية بضرورة مناقشة قضايا الأسرة بأمانة وحيادية ودون مزايدة.

 

txt

10 نصائح لتحسين الحالة المزاجية وتجنب الاكتئاب.. تعرف عليها

txt

منها شرب الشاي الأخضر.. نصائح ذهبية لتحسين الحالة المزاجية

 

وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ امتنانها وفخرها بهذه التصريحات التي تؤكد مدى حرص القيادة السياسية على الخروج بقانون متوازن وعادل للأحوال الشخصية ، حيث تعد هذه التصريحات استكمالاً وتأكيداً لتوجيهات وتكليفات رئيس الجمهورية المتواصلة بشأن دراسة مشروعات ومقترحات تلك القوانين ، مؤكدة أن الخروج بهذا القانون أصبح ضرورة ملحة لاسيما وأن هذه القضايا تمس جميع أفراد المجتمع وخاصة المرأة والطفل. 

ومن جانبه صرح الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية لـ صدى البلد، أن نفقة السيدة المطلقة تأخذ العديد من الأشكال مثل نفقة المتعة والعدة والمسكن في حال عدم توفير الزوج لمسكن، ونفقة الأطفال .

وتابع هندي، أن المشكلة لا تكمن بتوفير نفقة للأسرة، فتوفير النفقة هو قانون متاح بالفعل، ولكن بعض الرجال يمكن أن يتبعوا أساليب غير جيدة عند الأتفاق على دفع النفقة لأسرته والتحايل بطرق غير سليمة لعدم دفع النفقات لأسرته.

وأكد، أن جميع هذه الخلافات تسبب العديد من المشاكل النفسية لأسرته وخاصة زوجته، مما يجعلها تشعر بالقلق والاكتئاب، والخوف من المستقبل، وعقدة الذنب والأحباط بشكل دائم، والأفكار التشاؤميه التي تدفعها إلى التصرف بطرق غير صحيحة.

كما أن طول مدة التقاضي تسبب العديد من المشاكل للزوجة وللأطفال، وخاصة إذا كانت لم تعمل الزوجة ولا تستطيع النفقة على الأطفال والمحامين خلال هذه الفترة حتى تحكم المحكمة، فكل هذه الأمور تسبب العديد من المتاعب للأسرة.

وأكد وليد، أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي أضاف الكثير من المعاني الهامة للحفاظ على صحة المطلقات والأطفال لضمان المعيشة بشكل أفضل من الناحية الأجتماعية والنفسية.

كما أن الأطفال تتعرض للكثير من المشاكل النفسية خلال هذه الفترة، واضطراب الذات، وعدم القدرة على النوم بشكل جيد، والكوابيس المزعجة، ويمكن أن يقبلوا على التدخين أو اتباع أساليب وسلوك غير جيد نتيجة المشاكل بين الوالدين، وعدم الحصول على النفقة، والتنقل من مكان لأخر وعدم الشعور بالأطمئنان والراحة.

والبعض من الأطفال يمكن ان يفكر في الأنتحار أو الهروب من المنزل نتيجة لسوء الحالة النفسية، ولذلك أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أهم النقاط التي يمكن ان تفيد الأسرة والأطفال في هذه الحالة، ومن أهمها توسيع دائرة التحريات والتعرف على مصدر الدخل الحقيق للزوج لحصول الزوجة والأطفال على حقوقهم.

وأردف هندي، بأنه يجب حبس الزوج بالعقوبة المشددة في حالة عدم حصول الزوجة والأطفال على حقوقهم، وسرعة أجراءات التقاضي.

 

وليد هندي
وليد هندي
نفقة نفقة المتعة قانون المطلقات نفقة المطلقة والأطفال وليد هندي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الخميس 12-5-2022.. فيديو

100 ألف جنيه ورحلة عمرة وراء تصالح فرد الأمن مع المتهم بضربه

استشهاد اللواءين منتصر أبو دقة وأحمد محيي عقب مأمورية مطاردة مستريح أسوان

استولى على 500 مليون جنيه بحجة تشغيلها.. عقوبات مشددة تنتظر مستريح أسوان

طلقها وأنا هتجوزك.. تسجيلات صوتية سبب انفصال البلوجر أحلام عادل وزوجها

بتراجع 30 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم الخميس 12 مايو 2022.. تعرف عليها

التعليم تقرر احتساب درجة الامتحان الإلكتروني الكاملة في عربي 2 ثانوي

ضياء السيد: كيروش كان مصمماً على خروج شريف بعد دخوله في مباراة الكاميرون

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء: توقعات بوصول الاقتصاد المصري ضمن أكبر 10 اقتصاديات في العالم

تهديدًا مميتًا للعالم.. بولندا: عاملوا روسيا كـ"ألمانيا النازية".. وبوتين أخطر من هيتلر

مدبولي : علينا ترسيخ نهضة صناعية شاملة لتلبية احتياجات السوق المحلي

رئيس الحكومة التونسية : نعمل على زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري مع مصر

رئيس وفاق سطيف: أستبعد حدوث ريمونتادا ضد الأهلي.. نريد حفظ ماء الوجه

مصطفى بكري: الجيش المصري نزيه ويراعي القيم ويدافع عن الدولة ضد المؤامرات..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صناع مسلسل انحراف في ندوة صدى البلد| روجينا: أرفض ظلم المرأة.. لوسي: شيلت حواجبي بالموس.. رؤوف عبد العزيز: اختارنا قصة المسلسل من 50 قضية حقيقية

القوات المسلحة: مقتل 23 تكفيرياً بشمال سيناء واستشهاد 5 من قوات إنفاذ القانون

الشيطان صفق لها.. كيف أقنعت امرأة زوجها العرفي بقتل عشيقها والتمثيل بجثته؟

بريانكا شوبرا المثيرة للجدل.. ملكة جمال بوليوود تخطف التريند..ما قصتها؟

فيديو

جيفارا البديري .. حكاية مذيعة فلسطينية أبكت القلوب في جنازة شيرين أبوعاقلة "فيديوجراف"

حق السعاية وإلغاء الطاعة.. مطالب قومي المرأة بتعديلات قانون الأحوال الشخصية

مبروك عطية يطالب بتحريم الزواج في حالتين بقانون الأحوال الشخصية.. فيديوجراف

مصطفى البنك طلع مفلس .. قصة مستريح أسوان الذي أكل مال أهله

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

النادي الأهلي لا يخاف أنياب الكاف

نهال علام

سيناء

عبدالمعطى أحمد

أمل دنقل حالة فريدة!

إبراهيم النجار

هبّة شعبية أم انتفاضة فلسطينية ثالثة؟

محمد شعبان

موتوا بغيظكم .. مصر باقية

محمد غنيم

محمد علي الطاروطي .. رأيناه أخطأ فقطَّعناه

محمد جمال دسوقي

شكرا أبطال المداح .. أديتم باتقان فأحببناكم !

اﻟﻤﺰﻳﺪ