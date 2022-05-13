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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

رسميا.. جوجل تعلن عن ساعتها الذكية Pixel Watch بعد طول انتظار

ساعة جوجل Pixel Watch
ساعة جوجل Pixel Watch

أعلنت شركة جوجل Google، رسميا عن أحدث إصداراتها من الساعات الذكية Pixel Watch، وذلك بعد شهور من كونها مجرد إشاعة وصور مسربة، حيث كشفت عملاقة التقنية الأمريكية عن ساعتها الجديدة في مؤتمر السنوي للمطورين I/O 2022.

وتأتي ساعة جوجل الذكية Pixel Watch بتصميم دائري بسيط مع حواف فائقة النحافة وزر جانبي مزودة بمجموعة أساور قابلة للتغيير لتصبح بذلك من أفضل الساعات الذكية لهواتف أندرويد، وفقا لما ذكره موقع theverge التقني.

 

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جوجل تعلن عن ساعتها الذكية Pixel Watch

وستعمل الساعة الذكية الجديدة Pixel Watch، بنظام تشغيل الأجهزة القابلة للارتداء Wear OS 3 من جوجل، والذي تم تطويره ليحصل على واجهة مستخدم محدثة تسمح للمستخدمين بتصفح الرسائل وسماع الموسيقى.

وستحتوي ساعة بكسل الجديدة، على جميع تطبيقات جوجل الأساسية من بينها تطبيق الملاحة خرائط جوجل ومساعد جوجل بالإضافة إلى تطبيقات نظام التشغيل الجديدة مثل محفظة جوجل Google Wallet وتطبيق أجهزة المنزل الذكية Google Home.

ساعة جوجل Pixel Watch

وكما توفر ساعة جوجل Pixel Watch، دعما لتقنيات شركة Fitbit التي استحوذت عليها عملاقة التقنية الأمريكية مؤخرا، حيث ستوفر للمستخدمين القدرة على قياس معدل ضربات القلب وتتبع النوم وغيرها من الميزات.

الجدير بالذكر أن شركة جوجل أعلنت في حدث I/O 2022 رسميا عن إطلاق الساعة Pixel Watch، والتي ستتوفر للبيع خلال الشهور القادمة، إلى جانب إطلاق هاتفها الرائد Google Pixel 7.

وبالإضافة إلى ذلك كشفت جوجل عن مجموعة من الخدمات المفيدة للمستخدمين، أهمها إضافة المزيد نت اللغات إلى خدمة الترجمة الشهيرة الخاصة بها Google translate، لتصل إلى 133 لغة، وإضافة أخرى لتطبيق الملاحة الأشهر خرائط جوجل Google Maps، تطلق عليها اسم "العرض الشامل" والتي ستتيح للمستخدمين رؤية صور فعلية للمدن والشوارع والمعالم السياحية الخاصة ببعض الدول حول العالم.

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