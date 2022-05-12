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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دعما لحياة كريمة..

علاج 1637 مواطنا بالمجان في قافلة طبية لجامعة طنطا ببسيون

قافلة جامعة طنطا
قافلة جامعة طنطا

نظمت جامعة طنطا، اليوم، قافلة طبية كبرى إلى قرية كفر الحمام بمركز بسيون بمحافظة الغربية لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان للأسر المستحقة وتحويل الحالات الحرجة لاستكمال العلاج بمستشفيات الجامعة بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء.

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أكد الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، أنه فى إطار احتفالات الجامعة بيوبيلها الذهبى تم وضع خطة متكاملة لدعم القطاع الصحى داخل محافظة الغربية وخارجها بقوافل الجامعة الطبية لدعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وزيادة عدد القوافل الطبية طوال العام بالتزامن مع الاحتفالات باليوبيل الذهبى للجامعة لخدمة القرى الأكثر احتياجاً.

 

من جانبه، قال الدكتور حمدي شعبان، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة الطبية شهدت توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لـ 1637 مواطناً بالمجان من أهالي القرية.

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أشار الدكتور محمد الشبينى، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة الشاملة شهدت تحويل 82 حالة لاستكمال العلاج في مستشفيات الجامعة في تخصصات العظام والأنف والأذن والجراحة العامة والصدر والباطنة والأطفال والرمد والمسالك.

 

شارك فى القافلة الدكتورة سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد غازى مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.

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جامعة طنطا الغربية حياة كريمة مركز بسيون المبادرة الرئاسية قافلة طبية الكشف الطبي التعاون

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