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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

باستثناء أفريقيا.. الصحة العالمية تعلن تراجع إصابات كورونا عالميًا

الصحة العالمية
الصحة العالمية

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إن عدد الإصابات الجديدة بـ كورونا تواصل الانخفاض حول العالم، باستثناء الأمريكتين وإفريقيا.

وحسب وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، قالت الصحة العالمية إنه تم الإبلاغ عن حوالي 3.5 مليون حالة إصابة جديدة وأكثر من 25 ألف حالة وفاة على مستوى العالم، ما يمثل انخفاضا بنسبة 12 بالمائة و25 بالمائة على التوالي.

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وأضافت أن هناك منطقتين فقط زادت فيهما الإصابات المبلغ عنها بكورونا، هما الأمريكتان بنسبة 14 بالمائة وإفريقيا بنسبة 12 بالمائة، مبينة أن الحالات ظلت مستقرة في منطقة غرب المحيط الهادئ وتراجعت في كل مكان آخر.

وأشارت إلى أن بعض أكبر القفزات في حالات الإصابة بكورونا شوهدت في الصين، والتي شهدت ارتفاعا بنسبة 145 بالمائة الأسبوع الماضي.

الصين إفريقيا الصحة العالمية منظمة الصحة العالمية كورونا كوفيد فيروس كورونا

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