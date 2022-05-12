مدبولي وبودن يفتتحان المنتدى الاقتصادي التونسي المصري لأصحاب الأعمال

افتتح الدكتور ‏مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونظيرته التونسية نجلاء بودن المنتدى الاقتصادي التونسي المصري لأصحاب الأعمال، بحضور وفدي البلدين.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد الوزارى رفيع المستوى المرافق له، قد وصلوا ظهر اليوم، إلى مطار تونس قرطاج، في مستهل زيارته إلى تونس لرئاسة وفد مصر في اجتماعات الدورة الـ ١٧ للجنة العليا المشتركة بين البلدين، التي تعقد جلساتها برئاسة رئيسي وزراء البلدين يومى ١٢ و١٣ مايو الجارى.

وكان فى استقبال رئيس الوزراء والوفد المرافق له بالمطار، نجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية، والسفير إيهاب فهمي، سفير مصر لدى تونس، حيث جرت مراسم الاستقبال الرسمي، واستعراض حرس الشرف.