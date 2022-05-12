مدبولي : علينا ترسيخ نهضة صناعية شاملة لتلبية احتياجات السوق المحلي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، دعم مصر لتونس في كافة الخطوات نحو التنمية، معربا عن سعادته للحضور والمشاركة في اجتماعات اللجنة المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأضاف خلال كلمته في افتتاح المنتدى الاقتصادي المصري التونسي، أن أعمال هذا المنتدى تمر بكثير من التداعيات غير المسبوقة التي تفرضها علينا أزمتان عالميتان وهما كورونا وما واكبها من تباطؤ النمو ثم تأتي الأزمة الروسية الأوكرانية لتلقي الكثير من التداعيات السلبية حتى تنخفض توقعات النمو بالعالم.

وأوضح أنه علينا تبني مسارات لعكس مسارات التضخم واستكشاف إمكانيات غير مسبوقة واننا بحاجة لترسيخ نهضة صناعية شاملة وصولا الى تلبية احتياجات السوق المحلي وسد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي وكان لزاما علينا تمكين القطاع الخاص وتوفير مناخ أعمال أكثر جاذبية.

وتابع مدبولي ان ما اتفقنا عليه مع الحكومة التونسية سوف يضطلع القطاع الخاص به، مشيرا الى انه تم اعادة هيكلة الدعم وتحرير الصرف واستهداف تخفيف عجز الموازنة في ظل ظروف غير مواتية.

واستطرد رئيس الوزراء انه تم سن حزمة من التشريعات التي تستهدف جذب الاستثمار ومنها تعديل قانون الضرائب واصدار قانون الاستثمار والعمل وحوافز العمل في الاقتصاد الاخضر.

وقال انه قد بدأت المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي ببرنامج الإصلاحات الهيكلية.



