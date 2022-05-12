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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 35 محضرا والتحفظ على 15 طن لحوم وأغذية بالإسكندرية

صدى البلد

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على أن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة تقوم بالعديد من الحملات المكبرة لضبط أي مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي أو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، والتحفظ عليها، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، لافتا إلى أنه هذه الحملات على الأسواق والمحال وغيرها تتم لضبط المخالفين وردعهم، ومعاقبة كل من تسول له نفسه استغلال المواطنين والتلاعب بسلامتهم، وذلك في اطار توجيهات الحكومة بالحرص على صحة وسلامة المواطن.

وتنفيذا لتكليفات المحافظ؛  شنت مديرية الطب البيطري برئاسة الدكتور يوسف شباط، وبالتعاون هيئة الرقابة الادارية وشرطة التموين العديد من الحملات خلال الشهر الماضي، لضبط الأسواق والمنشآت العامة والرقابه علي الأغذية من أصل حيواني، وقد أسفرت الحملات عن ضبط ما يقرب من 15  طن منتجات غير صالحة للإستهلاك الآدمى ومجهولة المصدر ولحوم  ذبيح خارج المجازر الحكومية، وقد تم تحرير 35محضر للمخالفين، كما تم التحفظ على جميع  المضبوطات وتحرير محاضر جنح  بأقسام الشرطة التابع لها المنشآت المحرر لها المحاضر.

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ومن جانبة أشار شباط؛ تم التحفظ على جميع المضبوطات وتحرير محاضر جنح  بأقسام الشرطة التابع لها المنشآت المحرر لها المحاضر وذلك لتقديمها إلى النيابات المختصة للتحقيق و إتخاذ اللازم نحو المخالفين، مؤكدا أن هناك تعاون كامل بين جميع الجهات التنفيذية في تنفيذ حملات بشكل مستمرللحد من انتشار أي أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو غير مطابقة للمواصفات الصحية المتفق عليها في الأسواق.

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الاسكندرية الحملات المكبرة مواد غذائية استغلال المواطنين الطب البيطري

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