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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصطفى بكري: الرئيس السيسي اختلف مع نظام الإخوان حرصا على الدولة.. فيديو

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الإعلامي مصطفى بكري، إننا ندافع عن الدولة الوطنية بمؤسساتها المختلفة، مؤكدا أن المواقف المبدئية لا تتجزأ، ومن الممكن أن تعارض، ولكن لا نتعارض مع مؤسسات الدولة. 

 

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الوعي والمعلومات، لا بد أن تكرس لمصلحة الدولة المصرية، وكل مواطن عاش بفترة 2011 وما بعدها، يدرك حجم المخاطر التي كانت ضد الدولة.

 

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عندما كان وزيرا للدفاع بفترة حكم الإخوان اختلف مع النظام حرصا على الدولة،  وتدخل عندما أدرك حجم المخاطر الكبير، خاصة أن الدولة كانت مقبلة على صدام كبير قبل ثورة 30 يونيو. 

 

وأشار مصطفى بكري إلى أن هناك تحديات تواجه الدولة المصرية، على رأسها الإرهاب والتحديات الخارجية، سواء في ليبيا أو اليمن وسد النهضة. 

 

وأكد مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعلم حجم التحديات الكبير، وهو لديه سعة صدر للحديث، وكشف الحقائق كاملة. 

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي مصطفى بكري 30 يونيو الإخوان عبد الفتاح السيسي

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