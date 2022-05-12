فيديو توضيحي لطريقة الإجابة بنظام bubble sheet بحقوق عين شمس

نشرت كلية الحقوق جامعة عين شمس فيديو توضيحي لطريقة الاجابة بنظام bubble sheet الخاص بمادة economics لطلاب الفرقة الأولي الشعبتين الفرنسية والانجليزية ويمكن للطلاب مشاهدة الفيديو من خلال هذا اللينك اضغط هنا



اعتمد الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس جدول امتحانات الشعبة الفرنسية مايو 2022 .

وأعلن الدكتور محمد صافي عددا من التعليمات الهامة للطلاب استعدادا لامتحانات الفصل الدراسى الأول بالكلية، حيث أكدت الكلية أنه لن يسمح للطالب بدخول الامتحانات بدون إحضار شهادة التطعيم وإثبات الشخصية وارتداء الكمامة.

وأشار عميد كلية الحقوق فى جامعة عين شمس، إلى أنه لن يسمح بدخول اللجنة بعد مرور 15 دقيقة من بدء الوقت المحدد لموعد الامتحان، فضلا عن منع التدخين داخل اللجان نهائيا، وحظر دخول اللجنة بالموبايل أو أى أجهزة اتصال وأن من يخالف ذلك يعد قرينة على الغش والاخلال بنظام الامتحانات، فضلا عن منع دخول أى كتب أو مذكرات أو أوراق ذات صلة بالامتحان.

وقع الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، نيابة عن الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، بروتوكولاً للتعاون مع جيروم فونتانا رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مصر.

وحضر التوقيع الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون المجتمع والبيئة، والدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق، والدكتور محمد الشافعى، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ياسين الشاذلى، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد فتحي خليفة، مدير مكتب التعاون الدولي بكلية الحقوق، على البدراوى، المستشار القانوني للجنة الدولية للصليب الأحمر.

يأتي توقيع هذا البروتوكول، وهو الأول من نوعه بين كليات الحقوق المصرية، تتويجا للنشاط الذي بدأ بين كلية الحقوق بجامعة عين شمس واللجنة الدولية للصليب الأحمر عندما استضافت الكلية المسابقة الوطنية الثالثة للقانون الدولي الإنساني في ديسمبر 2021.

جاء هذا البروتوكول لدعم الشراكة على مستويات مختلفة تشمل تنظيم المؤتمرات وورش البحث وكذلك تنظيم التدريبات وتسهيل الحصول على المنح لشباب أعضاء هيئة التدريس في مجال القانون الدولي الإنساني.