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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نوال الزغبي: انتخب صح وغير الناس اللي شوهوا صورة لبنان الحلوة

نوال الزغبي
نوال الزغبي

علقت الفنانة نوال الزغبي علي انتخابات لبنان، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”.

وكتبت نوال الزغبي في تويتة لها: “فكّر شو صار فينا ولوين وصّلونا… انتخب صحّ وغيّر الناس اللي شوّهوا صورة #لبنان الحلوة ..ما ترجعهم عالكراسي.. تذكّر انهم قتلونا وسرقونا وذلّونا وشرّدوا ولادنا وهجرونا ودمّروا احلامنا.. صوّت للتغيير، للشباب، للأمل، للبنان بكرا #مقاطعة_الانتخابات_جريمة_بحق_الوطن”.

تعطيل الدراسة بـ لبنان لإجراء انتخابات البرلمان

بدء الصمت الانتخابي لاقتراع الموظفين المشاركين بتنظيم الانتخابات النيابية في لبنان

وأصدر وزير التربية والتعليم العالي بلبنان الدكتور عباس الحلبي قرارا بعث به إلى جميع المسؤولين عن المدارس والمعاهد الرسمية بتعطيل الدراسة بجميع المدارس والمعاهد، اليوم الخميس والاثنين المقبل. 

يأتي ذلك تزامنا من الانتخابات النيابية التي تجري في البلاد يوم الأحد المقبل والتي يحق لقرابة 4 ملايين لبناني المشاركة فيها. 

وتجري غدا لنحو 15 ألف من الموظفين المكلفين بمهام في العملية الانتخابية يوم الأحد.

وأكد الوزير في قراره أن تعطيل الدراسة يبدأ من صباح الغد لتسهيل الأمر على أفراد الهيئة التعليمية المكلفين بأعمال الانتخابات للمشاركة والاقتراع في اللجان المخصصة لهم ببلداتهم، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لتسليم أبنية الثانويات والمدارس والمعاهد الرسمية التي تم اختيارها لتكون مراكز اقتراع لهذه الانتخابات على جميع الأراضي اللبنانية، لهيئة تنظيم الانتخابات والقوى الأمنية يوم السبت المقبل.
وأوضح أن أبنية المدارس ستظل مشغولة حتى اليوم التالي للانتخابات للقيام بأعمال التنظيف وإعادة تحضيرها لمباشرة التدريس، وتعطل المدارس بشكل طبيعي يومي السبت والأحد من كل أسبوع في الإجازة الأسبوعية.
وشدد وزير التعليم على وجوب حضور مدير المدرسة أو من ينتدبه الساعة السابعة من صباح يوم السبت المقبل إلى المبنى وحتى انتهاء العملية الانتخابية، وذلك لتسهيل عمل رؤساء اللجان والكتبة، وتسهيل دخول المكلفين من قبل وزارة الداخلية والبلديات إلى مراكز الاقتراع، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير احترازية لحماية المدرسة.
وتجري الانتخابات النيابية في الداخل بعد غد الأحد في جميع أنحاء لبنان لانتخاب مجلس نواب جديد لمدة 4 سنوات يتألف من 128 نائبا يتم اختيارهم من بين 718 مرشحا يتنافسون على 103 قوائم انتخابية في 15 دائرة كبرى بها 26 دائرة صغرى على مستوى لبنان الذي يعتمد نظام الانتخابات بالقائمة النسبية فقط.
ويقوم كل مرشح باختيار قائمة انتخابية واحدة مع منح صوت تفضيلي لأحد المرشحين بدائرته الصغرى حيث يتم الاحتكام لحاصل الأصوات التفضيلية لحسم فوز أحد المرشحين حال تساوي قائمتين في عدد الأصوات أو نسب المقاعد المخصصة لها.

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