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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حنان منصور لـ صدى البلد: البحرين مقصد لسياحة العائلات متنوع الأنشطة

حنان منصور ممثل هيئة
حنان منصور ممثل هيئة السياحة البحرانية

قالت حنان منصور ممثل هيئة السياحة البحرانية ، في فعاليات الملتقى العربي للسياحة والسفر (ATM) ، أن العام الحالي للملتقي شهد زاحما واشتياقا للعمل.


أكدت حنان فى اتصال هاتفي من دبي لـ"صدى البلد" ، أنه تم عدة اجتماعات مع شركات سياحية عالمية لجذب الحركة السياحية بقوة الى البحرين ، واصفة أن الفترة الماضية شهدت عدة تحديات على قطاع السفر العالمي ، أبرزها كورونا والحرب الروسية الاوكرانية ، متوقعة أن تشهد الفترة الراهنة حراكا سريعا نتيجة للانفتاح وتقليل الاجراءات المقيدة للسفر.


أشارت ممثل هيئة السياحة البحرانية ، الى أن هناك عودة قوية للقطاع السياحي البحريني ، واصفة أن البحرين مقصد هام لسياحة العائلات ، ولدينا العديد من الانشطة المتنوعة للترفيه.


أوضحت أن هيئة السياحة البحرانية ، تعمل على ترويج وتسويق المقصد السياحي بالبحرين ، عبر شركات سياحية دولية وهيئات عالمية بالاضافة الى التوسع فى استخدام التكنولوجيا.


استكملت قائلة : أن البحرين تتمتع بتنوع المنتج السياحي ، أبرزها قلعة البحرين ومتحف الموقع و متحف البحرين الوطنى ، بيوت المحرق القديمة ، سوق القصرية ، جذر الدار ، منتزة عذاري ، منتزة ومحمية العرين ، قلعة عراد ، قلعة الشيخ سلمان بن أحمد الفاتح ، بالاضافة الى العديد من المنتجات السياحية.


وحول عودة السياحة ، توقعت أنه بعودة الفيزا السهلة للندن ستكون اوروبا و تايلاند واجهات سياحية هامة بالاضافة الى ان هناك حجوزات على مصر كمقصد سياحي متفرد ومتميز. 

هيئة سياحة البحرين في الملتقي العربي للسياحة و السفر بدبي
هيئة سياحة البحرين في الملتقي العربي للسياحة و السفر بدبي
حنان منصور ممثل هيئة السياحة البحرانية
حنان منصور ممثل هيئة السياحة البحرانية
هيئة السياحة البحرانية atm الملتقى العربي للسياحة والسفر شركات سياحية الحركة السياحية كورونا

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