مصطفى بكري: الرئيس السيسي دعا لحوار وطني يشمل كل القضايا..فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه “لماذا تأخر قانون إشتراطات البناء حتى الأن؟، موجها رسالة للحكومة المصرية ”ازاى اسيب المقاولون والعاملين بمجال العقارات دون عمل حتى الأن"

واضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، ان الرئيس السيسي دعا لحوار وطني يشمل كل القضايا، مشيرا إلى أن الحوار سيضم كل القوى المجتمعية".

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أنه سيتم مناقشة مشاكل المجتمع ووضع الحلول البديلة، للخروج من الأزمات.

وأشار مصطفى بكري إلى أن المشاريع القومية بالدولة، هو تطوير كامل للدولة المصرية، وما يحدث بمثابة إعجاز.