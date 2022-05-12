البحرين والعراق يبحثان سبل تعزيز التعاون السياحي والاستثماري

عقد عبد اللطيف بن جاسم السكران، القنصل العام لمملكة البحرين في النجف بجمهورية العراق ، اجتماعًا مع الدكتور المهندس ماجد الوائلي، محافظ النجف في مكتبه بمقر المحافظة.



وتم خلال الاجتماع، مناقشة سبل تعزيز التعاون السياحي والاستثماري بين البلدين الشقيقين، وتسهيل إجراءات التصديقات والمعاملات القنصلية المقدمة لمواطني البلدين من رجال أعمال ومستثمرين، والعمل على إعادة حركة الطيران بين مطاري البحرين والنجف الدوليين ما بعد جائحة كورونا.



وأعرب القنصل العام لمملكة البحرين في النجف عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين، وما تشهده من تطور ونماء في مختلف المجالات، مثمنًا ما تقدمه محافظة النجف من تسهيلات لتعزيز دور القنصلية وخدماتها، بما يدعم المصالح المشتركة لكلا البلدين والشعبين الشقيقين.