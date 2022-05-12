محافظ البحر الأحمر يكشف تفاصيل تنظيم القوافل الطبية وتنسيق مستمر مع الصحة

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إنه يوجد تنسيق مستمر مع وزارة الصحة من أجل تنظيم القوافل الطبية في كافة مدن ومراكز المحافظة، ويزور المحافظة قوافل متعددة من الغربية والمنصورة والقاهرة وغيرها.



وأضاف عمرو حنفي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، تبدأ اليوم الخميس، القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة، أن قافلة طبية بدأت أعمالها بمدينة حلايب بجنوب البحر الأحمر، اليوم الخميس، ولمدة يومين لإجراء الكشف الطبي وصرف العلاج للمواطنين مجانا، ضمن الخطة الشهرية الموضوعة لقوافل حياة كريمة التي تجرى الكشف الطبي على مواطني المحافظة.



وتابع محافظ البحر الأحمر، أن القافلة الطبية الأخيرة حملت عدة تخصصات منها تخصص الرمد وأمراض العيون وذلك لاحتياج الأهالي لها بشكل كبير، موضحا أن القافلة شملت قرى الشيخ الشاذلي وأبو غصون التابعة لمدينة مرسى علم، وقرية الحمروين بالقصير وأم الحويطات والنصر بمدينة سفاجا.



