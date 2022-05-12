عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصطفى فتحي يقود التعاون للفوز على الباطن في الدوري السعودي

مصطفى فتحي
مصطفى فتحي

فاز فريق التعاون على نظيره الباطن بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في الجولة السابعة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم “دوري المحترفين السعودي.”

 الكاميروني ليندر تاوامبا كان مسجلًا لهدف المباراة الوحيد للتعاون في الدقيقة العاشرة، بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها المحترف المصري مصطفى فتحي من الجهة اليمنى.

 وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد التعاون إلى 29 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد الباطن عند 26 نقطة في المركز الخامس عشر قبل الأخير.

وتُقام في الوقت الحالي مباراة فريقي الفيصلي والشباب، ضمن منافسات ذات الجولة.

الدوري السعودي الأمير محمد بن سلمان مصطفى فتحي كاس الامير محمد بن سلمان المركز الثاني دوري كأس الأمير محمد بن سلمان فريق التعاون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلقها وأنا هتجوزك.. تسجيلات صوتية سبب انفصال البلوجر أحلام عادل وزوجها

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الخميس 12-5-2022.. فيديو

100 ألف جنيه ورحلة عمرة وراء تصالح فرد الأمن مع المتهم بضربه

استشهاد اللواءين منتصر أبو دقة وأحمد محيي عقب مأمورية مطاردة مستريح أسوان

استولى على 500 مليون جنيه بحجة تشغيلها.. عقوبات مشددة تنتظر مستريح أسوان

حيثيات حكم حبس مرتضى منصور بتهمة سب وقذف الخطيب

بتراجع 30 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم الخميس 12 مايو 2022.. تعرف عليها

ضياء السيد: كيروش كان مصمماً على خروج شريف بعد دخوله في مباراة الكاميرون

موضوعات متعلقة

رسميا.. أستون فيلا يتعاقد مع كوتينيو بصفة نهائية قادما من برشلونة

تقرير: ليفاندوفسكي أخبر بايرن ميونخ بعدم تجديد عقده.. والنادي يقرر بيعه

كونتي يعلن تشكيل توتنهام أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي

بنزيما يقود تشكيل ريال مدريد أمام ليفانتي في الدوري الإسباني

النني أساسيا في تشكيل آرسنال أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي

نهائي كأس الاتحاد.. يورجن كلوب يعلن غياب فابينيو عن ليفربول أمام تشيلسي

تقرير: شرط جزائي مثير في عقد هالاند مع مانشستر سيتي |تفاصيل

رسميا.. بروسيا دورتموند يعلن رحيل أكسيل فيتسل نهاية الموسم

ترشيحاتنا

الغرف التجارية: حضور ممثلي 60 شركة مصرية للتحالف مع التونسيين

الصين: عقوبات روسيا تؤدي إلى أزمة غذاء وطاقة عالمياً

#ادعم_جيش_بلدك.. مصطفى بكري يطلق هاشتاج لمؤازرة القوات المسلحة.. فيديو

قهوة على الحائط ببلاش هشتاج سخرية لطلاب 2 ثانوي من إمتحان العربي|صور

5 ألقاب محلية وقارية .. أبرز أرقام كهربا مع الأهلي بعد انتهاء إعارته في تركيا "فيديوجراف"

روسيا تغير موقفها تجاه انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المحاضرة بربع مليون جنيه.. حكاية الأستاذة أسماء معلمة الأحياء والجاردات.. القصة الكاملة

صناع مسلسل انحراف في ندوة صدى البلد| روجينا: أرفض ظلم المرأة.. لوسي: شيلت حواجبي بالموس.. رؤوف عبد العزيز: اختارنا قصة المسلسل من 50 قضية حقيقية

القوات المسلحة: مقتل 23 تكفيرياً بشمال سيناء واستشهاد 5 من قوات إنفاذ القانون

الشيطان صفق لها.. كيف أقنعت امرأة زوجها العرفي بقتل عشيقها والتمثيل بجثته؟

فيديو

جيفارا البديري .. حكاية مذيعة فلسطينية أبكت القلوب في جنازة شيرين أبوعاقلة "فيديوجراف"

حق السعاية وإلغاء الطاعة.. مطالب قومي المرأة بتعديلات قانون الأحوال الشخصية

مبروك عطية يطالب بتحريم الزواج في حالتين بقانون الأحوال الشخصية.. فيديوجراف

مصطفى البنك طلع مفلس .. قصة مستريح أسوان الذي أكل مال أهله

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

النادي الأهلي لا يخاف أنياب الكاف

نهال علام

سيناء

عبدالمعطى أحمد

أمل دنقل حالة فريدة!

إبراهيم النجار

هبّة شعبية أم انتفاضة فلسطينية ثالثة؟

محمد شعبان

موتوا بغيظكم .. مصر باقية

محمد غنيم

محمد علي الطاروطي .. رأيناه أخطأ فقطَّعناه

محمد جمال دسوقي

شكرا أبطال المداح .. أديتم باتقان فأحببناكم !

اﻟﻤﺰﻳﺪ