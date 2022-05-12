مصطفى فتحي يقود التعاون للفوز على الباطن في الدوري السعودي

فاز فريق التعاون على نظيره الباطن بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في الجولة السابعة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم “دوري المحترفين السعودي.”

الكاميروني ليندر تاوامبا كان مسجلًا لهدف المباراة الوحيد للتعاون في الدقيقة العاشرة، بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها المحترف المصري مصطفى فتحي من الجهة اليمنى.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد التعاون إلى 29 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد الباطن عند 26 نقطة في المركز الخامس عشر قبل الأخير.

وتُقام في الوقت الحالي مباراة فريقي الفيصلي والشباب، ضمن منافسات ذات الجولة.