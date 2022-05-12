التموين: صرف 50% من مقررات دعم شهر مايو حتى الآن

تلقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا من الشركة القابضة للصناعات الغذائية أفاد بأن المجمعات الاستهلاكية تفتح أبوابها يوميًا أمام المواطنين من الصباح لتوفير احتياجاتهم من السلع الغذائية، إضافة إلى صرفها السلع التموينية المقررة على بطاقة الدعم من جانب المنافذ التموينية، وقد وصلت نسب صرف السلع التموينية لشهر مايو إلى 50%من إجمالي المقررات التموينية الشهرية.

وأشار التقرير إلى وجود أكثر من 1100 صنف من تلك السلع، ويتم ضخها يوميًا داخل المجمعات الاستهلاكية، مع تكثيف المعروضات حال زيادة الطلب عليها من قبل المواطنين.

وصرّح المتحدث الرسمى للوزارة معاون الوزير، أحمد كمال، بأن التقرير الوارد شمل أيضا إنشاء غرفة عمليات مركزية بكل شركة من شركات الجملة وشركات المجمعات لمتابعة توافر السلع وفتح المجمعات بالتناوب حسب القرارات المحددة لذلك.

وأشار كمال إلى أن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد شدد على القطاعات الرقابية بالوزارة والمديريات التموينية بتشديد الرقابة على الأنشطة التجارية والتموينية؛ لمتابعة توافر السلع وجودتها، وإعلان الأسعار على كل سلعة، مؤكدًا أنه شدد على إنشاء غرفة عمليات بكل مديرية لمتابعة المخابز وانتظام صرف الخبز للمواطنين، وكذلك منافذ صرف السلع التموينية.

وقد بلغت مخصصات دعم السلع التموينية بقيمة 90 مليار جنيه، مقابل نحو 87 مليارًا و222 مليون جنيه بموازنة العام المالي الجاري 2021 /2022، بزيادة بلغت قيمتها نحو 2 مليار و778 مليون جنيه.

وتضمنت الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجاري 2021 /2022 نحو 87 مليارًا و222 مليون جنيه لدعم السلع التموينية مقابل 84 مليارًا و487 مليونًا فى موازنة العام المالى الماضي 2020/2021.

وبلغ عدد المستفيدين من دعم الخبز نحو 72 مليون مواطن.

ويستفيد من دعم السلع الغذائية بالتموين نحو 64 مليون مواطن، ويضم المستفيدين من دعم الخبز ودعم التموين نحو 90% من أطفال مصر.

وبلغ دعم السلع التموينية خلال العام المالى الجاري 2021 /2022 نحو 87 مليارا و222 مليون جنيه، منها 50 مليارًا و622 مليون جنيه لدعم الخبز في موازنة العام الجاري، و36.6 مليار جنيه لسلع التموين في موازنة العام الجاري مقابل 36.5 مليار جنيه بموازنة العام 2020/2021.