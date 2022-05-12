البورصة تخسر 15 مليار جنيه في أسبوع

خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، نحو 15 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 700.1 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2.1%.

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 3.34% ليغلق عند مستوى 10678.98 نقطة.

وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.19% ليغلق عند مستوى 1832.91 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 2.28% ليغلق عند مستوى 2786.09 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنحو 2.59% ليغلق عند مستوى 13182.57 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 5.16% ليغلق عند مستوى 3692.35 نقطة.

تراجعت قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات اليوم ، باستثناء قطاعي المنسوجات والسلع المعمرة والتجارة والموزعون.

وتصدرت القطاعات المتراجعة الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات و قطاعي خدمات النقل والشحن والموارد الأساسية يليه قطاع العقارات ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية .

وهبط قطاعي الرعاية الصحية والأدوية والورق ومواد التعبئة والتغليف.



كما تراجع قطاع مواد البناء أعقبه قطاع البنوك، يليه قطاعي الأغذية والمشروبات والتبغ والخدمات التعليمية، ثم قطاعات اتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة والخدمات المساندة، والمقاولات والإنشاءات الهندسية وأخيرًا قطاع السياحة والترفيه.