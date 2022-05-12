حاتم النجيب: إجراءات الدولة وتكليفات الرئيس ساهمت في ضبط أسعار الخضراوات ..فيديو

قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف إن جميع الفواكه والخضروات شهدت استقرارا في أسعارها بعد عيد الفطر المبارك بسبب ضخ كميات أكبر من الفاكهة والخضروات مما كانت عليه الشهر الماضي.

واضاف "النجيب" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "المصري أفندي" المذاع على قناة "المحور" الفضائيه ، أن خلال شهر رمضان كان هناك ضعف في الحالة الإنتاجية للمحاصيل الزراعية بسبب الظروف الجوية المتقلبة في تلك الفترة.

وتابع نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الصناعات أن زيادة سعر الطماطم في شهر رمضان ترجع إلى ضعف الإنتاجية وزيادة الطلب عليها.

وأوضح حاتم النجيب أن إجراءات الدولة وتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ساهمت في ضبط أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق.

https://youtu.be/eWcXX-mKLe4