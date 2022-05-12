خالد ميري : تأكيدات سعودية واماراتية أن مخزون النفط ممكن ينتهي عالميا..فيديو

قال الإعلامي خالد ميري، إن السعودية والامارات أكدا على أن مخزون النفط في العالم من الممكن أن ينتهي، وهو ما يجعلنا في مواجهة مخاطر نفاذ الوقود.

وأضاف خالد ميري، خلال تقديمه برنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن معدلات التضخم ارتفعت، مما قد يكون له تأثير في إرتفاع الأسعار حول العالم، ومصر ليست في معزل عن العالم.

وتابع مقدم برنامج “كلمة السر”، أن الرئيس أعلن عن قرارات هامة في إفطار الأسرة المصرية، خاصة بعد برنامج الإصلاح الإقتصادي الذي جعلنا نتحمل أزمة التضخم التي حدثت.

وأشار خالد ميري إلى أن الإصلاح السياسي، سيتم في مصر، خاصة بعد الحرب على الإرهاب، والذي بسببه سقط العديد من الشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل الوطن، وكان له تأثير في تأخير خطوة الإصلاح السياسي، وسيكون هناك حوار وطني سيشارك به جميع فئات المجتمع.

وأكد مقدم برنامج “كلمة السر”، أن لجنة العفو الرئاسي عملت، وتم الإفراج عن عدد من الشباب، منهم 3 من الصحفيين وهي خطوة هامة.