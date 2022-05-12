إطلالة ناعمة.. يسرا تتألق في أحدث ظهور عبر انستجرام

نشرت الفنانة يسرا صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت يسرا بإطلالة ناعمة، مرتدية فستان باللون الذهبي، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي أكتافها، مع ميك أب رقيق يبرز ملامح وجهها.

وكشفت الفنانة يسرا، كواليس وتفاصيل مشاركتها في مسلسل أحلام سعيدة، الذي عرض في السباق الرمضاني .

وقالت يسرا في حوارها على قناة " إكسترا نيوز": "شخصيتها في مسلسل أحلام سعيدة متواجدة في حياتنا ومجتمعنا وليست شخصية مصطنعة".

وأضافت يسرا: "كان معنا مخرج متمكن من أدواته كي تظهر الشخصية بالشكل المطلوب"، مضيفة: "فريق العمل في المسلسل متميز".

وكشفت يسرا طريقة التعامل مع تحدي فقدان البصر في المسلسل، قائلة: "لم ارتدي نظارة سوداء في المسلسل والمخرج قال لي إنه مش عايز البس نظارة، ولو لبست نظارة سوداء هبص غصب عني لكن بدون نظارة سوداء يكون هناك تقمص كامل لفقدان البصر".