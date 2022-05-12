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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

السولية يبدأ الجري حول الملعب بالجزائر ويواصل برنامجه التأهيلي

صدى البلد

أدى عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب مصطفى تشاكر بولاية البليدة بالجزائر، استعدادًا لمباراة الإياب في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام فريق وفاق سطيف المقرر إقامتها مساء بعد غد السبت.

وواصل السولية تنفيذ برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب، وتنفيذ بعض الفقرات تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

ويخضع السولية لبرنامج علاجي وتأهيلي للتعافي من إصابته في العضلة الخلفية، وتجهيزه للمشاركة في المباريات الرسمية.

وخاض الأهلي مرانه الثاني اليوم على ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، استعدادًا لمواجهة وفاق سطيف المقرر لها الثامنة مساء بعد غد السبت بتوقيت الجزائر التاسعة بتوقيت القاهرة، على ملعب 5 يوليو، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد قرر تغيير ملعب التدريب وفقًا لرؤية الجهاز الفني،  بسبب الإضاءة بعد خوض المران الأول أمس على الملعب الفرعي لاستاد 5 يوليو.

وحرص سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، والجهاز الإداري بالنادي على معاينة ملعب مصطفى تشاكر اليوم،  قبل توجه الفريق لخوض التدريب.

 

عمرو السولية النادي الأهلي ملعب مصطفى تشاكر دوري ابطال افريقيا وفاق سطيف

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