نشرة المرأة والصحة| طرق استخدام الفوليك أسيد للشعر.. وتقنيات علاج الدوالي.. وطريقة عمل الكبدة المشوية

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي

تحاول كل أم تقديم أكلات بسيطة ولذيذة لأسرتها ولذلك نقدم لك اليوم طريقة عمل الكبدة المشوية.

المكونات

كبدة شرائح

خل

عصير ليمون

كزبرة جافة

كمون

ملح

ظهرت العديد من الطرق لعلاج الدوالي وجميعها طرق بسيطة لا تحتاج إلي تدخل جراحي، هذا ما أكده الدكتور وليد الدالي استشاري جراحات الأوعية الدموية والقدم السكري بأن العلم دائماً في تطور، ودائما نحاول إيجاد الطرق والتقنيات التي من خلالها يتم علاج المريض بطريقة آمنة حتى يشعر المريض بالراحة.



وأشار الدكتور وليد الدالي إلي أنه قد تم التوصل إلي تقنية تسمى "كلاكس" وهي عبارة عن تقنية حديثة مركبة تستخدم لعلاج الدوالي عن طريق استخدام أشهر طريقتين لعلاج الدوالي معاً وهي طريقتي الليزر والحقن، حيث يتم توجيه الليزر المكثف عبر الجلد

طرق استخدام حمض الفوليك للشعر

يعد الفوليك اسيد من الفيتامينات المهمة للشعر ولذلك نقدم لكي اليوم طرق استخدام حمض الفوليك للشعر.



وقد يساعد حمض الفوليك في انقسام الخلايا ، وهو أمر مهم للغاية في منع تساقط الشعر وتحسين صحة شعرك بالإضافة إلى ذلك، يساعد هذا الانقسام الخلوي، إلى جانب التوزيع الأفضل للعناصر الغذائية والأكسجين في فروة رأسك، في نمو شعرك بشكل أكثر كثافة وصحة.

ونظرا لأن حمض الفوليك عنصر غذائي مهم للحصول على شعر طويل وصحي ولامع، فهناك العديد من المصادر التي يمكنك من خلالها تلبية الكميات المطلوبة.