أستاذ علوم سياسية: مشاركة الشباب في بناء الجمهورية الجديدة أمر مهم .. فيديو

قالت نورهان الشيخ أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الجامعات تعتبر الرصيد البشري لأي مجتمع لأنها تضم شباب المجتمع .

وأضافت نورهان الشيخ في حوارها مع الإعلامي أحمد الطاهري في برنامج " كلام في السياسة " المذاع على قناة " إكسترا نيوز "، :" مشاركة الشباب في بناء الجمهورية الجديدة أمر مهم".

وتابعت نورهان الشيخ :" التنشئة السياسية لـ الشباب في الجامعات امر ضروري، لكن لا نرغب في تواجد أحزاب داخل الجامعات ".

وأكملت :" على الرغم من نضج الأحزاب تظل فكرة الأحزاب داخل الجامعات غير مطلوبة، لكن يمكن عقد مؤتمرات سياسية للتوعية السياسية ".

